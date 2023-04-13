США ввели санкции против банка в Венгрии, который контролирует Россия

Минфин США ввёл санкции против Международного инвестиционного банка (МИБ), базирующегося в Будапеште. России принадлежит почти половина уставного капитала учреждения.

В санкционный список вошли три руководителя банка – граждане России Николай Косов и Георгий Нугзарович, а также Имре Ласлочки, бывший посол Венгрии в Казахстане и Азербайджане.

О решении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) объявили в дипмиссии США в Венгрии:

С тех пор как эта контролируемая Россией структура переехала из Москвы в Будапешт в 2019 году, правительство Соединённых Штатов неоднократно обращалось к венгерским коллегам, чтобы выразить нашу озабоченность по поводу рисков для НАТО, связанных с присутствием этого банка в Венгрии.



Мы продемонстрировали, что готовы принять меры в ответ на решение венгерских властей. США намерены ограничить доступ России и её граждан, подпавших под санкции, к международной финансовой системе. Дэвид Прессман посол США в Венгрии

Соглашение о создании МИБ ("банка СЭВ") было подписано в 1970-м по инициативе СССР. Его использовали для финансирования экономических проектов в странах бывшего соцлагеря.

После того, как Словакия, Румыния, Болгария и другие участники вышли из структур МИБ, Венгрия осталась его последним европейским акционером. В западной прессе банк называют прикрытием для российских спецслужб.

Несколько протестующих вышли к посольству США, чтобы выразить недовольство введёнными санкциями.

Новый виток напряжённости в отношениях Вашингтона и Будапешта связан с финансированием плакатов, проводящих параллели между подавлением венгерского восстания в 1956 году и российским вторжением в Украину.

В правительстве Виктора Орбана назвали эту кампанию на деньги американского посольства "провоенной".