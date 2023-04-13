США ввели санкции против банка в Венгрии, который контролирует Россия

Минфин США ввёл санкции против Международного инвестиционного банка (МИБ), базирующегося в Будапеште. России принадлежит почти половина уставного капитала учреждения.
В санкционный список вошли три руководителя банка – граждане России Николай Косов и Георгий Нугзарович, а также Имре Ласлочки, бывший посол Венгрии в Казахстане и Азербайджане.
О решении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) объявили в дипмиссии США в Венгрии:
Соглашение о создании МИБ ("банка СЭВ") было подписано в 1970-м по инициативе СССР. Его использовали для финансирования экономических проектов в странах бывшего соцлагеря.
После того, как Словакия, Румыния, Болгария и другие участники вышли из структур МИБ, Венгрия осталась его последним европейским акционером. В западной прессе банк называют прикрытием для российских спецслужб.
Несколько протестующих вышли к посольству США, чтобы выразить недовольство введёнными санкциями.
Новый виток напряжённости в отношениях Вашингтона и Будапешта связан с финансированием плакатов, проводящих параллели между подавлением венгерского восстания в 1956 году и российским вторжением в Украину.
В правительстве Виктора Орбана назвали эту кампанию на деньги американского посольства "провоенной".