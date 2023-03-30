МАГАТЭ добивается компромисса между Россией и Украиной по Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии добивается компромисса между Россией и Украиной по защите Запорожской АЭС. Об этом глава агентства Рафаэль Гросси говорил во время посещения электростанции, находящейся под контролем Москвы. По его словам, речь идёт о разработке плана безопасности, который устроил бы обе стороны:

«__Идея заключается в том, что надо договориться по ряду принципов, по некоторым обязательства, например, не атаковать АЭС, и некоторым другим».

Гросси на ЗАЭС сопровождал советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа. Он рассказал, как обстоят дела на станции:

«Электричество не идёт никуда. Два реактора, которые сегодня работают, они работают в режиме так называемого "горячего останова", то есть выработки электроэнергии в этом режиме не предусмотрено. Вырабатывается тепло».

Территория Запорожской АЭС неоднократно подвергалась обстрелам, которые приводили, в том числе, к обесточиванию объектов станции. Стороны обвиняют в этом друг друга.

Киев заявляет, что Москва использует АЭС в военных целях и размещает на её территории боевую технику. Украина требует вывести военных с Запорожской АЭС. Россия настаивает на том, что ей следует держать там свои силы, чтобы защитить станцию от ударов и потенциального наступления ВСУ, а мир от ядерной катастрофы.