Зеленский: ситуация в районе Покровска остаётся "крайне сложной"

By Euronews и EBU, АР

В ООН "встревожены" ростом числа военных инцидентов вблизи ядерных объектов на Украине и в России. Президент Украины признал, что ситуация в районе Покровска остаётся "крайне сложной" и призвал союзников снять ограничения на оружие большой дальности, чтобы использовать его против РФ.

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Российские власти в среду ограничили въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, решение было принято, так как «ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город», где проживают 40 тысяч человек.

Выступая в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине, помощник Генерального секретаря по Европе, Центральной Азии и Северной и Южной Америке Мирослав Енча заявил, что в ООН "встревожены" ростом числа военных инцидентов вблизи ядерных объектов на Украине и в России.

В августе Международное агентство по атомной энергии сообщило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции в Украине... Также растет обеспокоенность по поводу ядерной безопасности в Курской области Российской Федерации Мирослав Енча помощник Генсека ООН по Европе и Центральной Азии

Между тем российская армия в среду нанесла новый удар по Кривому Рогу. В результате обстрела восемь человек получили ранения, сообщил глава местной администрации Александр Вилкул в соцсетях. Повреждена гражданская инфраструктура, на месте удара возник пожар. Удар был нанесён, когда в Кривом Роге оплакивали четырёх жертв российского ракетного обстрела городоской гостиницы во вторник.

В Донецкой области ВСУ и добровольцы продолжают эвакуировать жителей на фоне продолжающегося наступления российской армии. Как заявил один из волонтёров агентству АР, "обеспечить безопасность десятков тысяч людей, эвакуировать целый город - колоссальная задача".

В Покровском районе Донецкой области в ходе российских обстрелов в среду погибли четыре человека, двое были ранены.

В своём ежедневном обращении президент Украины признал, что ситуация в районе ключевого транспортного узла Покровск остаётся "крайне сложной". Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников снять ограничения на оружие большой дальности, чтобы использовать его по целям на территории России.

Что касается Покровска и других направлений в Донецкой области, то ситуация крайне сложная, там сосредоточены основные усилия России и их крупнейшие силы. Стойкость каждого из наших подразделений, наша способность уничтожить оккупанта сейчас очень важны. Я хочу поблагодарить каждого солдата, каждого командира, которые удерживают свои позиции Владимир Зеленский президент Украины

Американский Институт изучения войны (ISW) со своей стороны сообщил, что за последние дни ВС РФ достигли ряда тактических успехов на Покровском направлении. Так под контроль российских войск практически перешёл город Новогродовка с населением в 14 тысяч человек, начат штурм соседнего Селидово, где проживают более 24 тысяч человек. Оба города находятся в непосредственной близости от Покровска — важнейшего логистического узла ВСУ в Донбассе, отмечают наблюдатели.