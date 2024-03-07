Путин и Гросси обсудили безопасность Запорожской АЭС

Российский лидер принял в Сочи главу МАГАТЭ. Владимир Путин и Рафаэль Гросси провели переговоры по вопосам ядерной безопасности и нераспространения.

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Глава Международного агентства по атомной энергии встретился с президентом России для переговоров по ядерной безопасности в Украине. Владимир Путин принял Рафаэля Гросси в своей резиденции в Сочи.

МАГАТЭ многократно выражало обеспокоенность по поводу Запорожской АЭС, которая несколько раз попадала под обстрел после того, как россиские силы начали вторжение в Украину и захватили объект. Специалисты предупреждают о риске ядерной катастрофы. Все шесть реакторов крупнейшей в Европе атомной электростанции остановлены. Но она по-прежнему нуждается в электроэнергии и квалифицированном персонале для эксплуатации важнейших систем безопасности, в том числе - авариайного охлаждения.

Большая часть переговоров была закрытой для прессы.

Гросси сообщил российским госСМИ, что обсуждал с Путиным вопрос перезапуска ЗАЭС. Накануне глава МАГАТЭ предостерёг от этого шага, упирая на то, что объект находится в зоне боевых действий.

“Помимо технических деталей важно, чтобы лидеры двух воюющих сторон прислушивались к мнению генерального директора МАГАТЭ. На данный момент так и происходит, - сказал Гросси после встречи с Путиным. - Ситуация продолжает оставаться чрезвычайно изменчивой и нестабильной", - добавил он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ провёл, по его же словам,“очень интенсивнуюя и исчерпывающую рабочую сессию” с российскими официальными лицами, в том числе из госкорпорации "Росатом" и министерств иностранных дел и обороны.

За время войны Запорожская АЭС восемь раз теряла внешнее электроснабжение и была вынуждена перейти на аварийный режим работы. Украинский "Энергоатом", который управляет всеми атомными электростанциями страны, неоднократно заявлял, что Россия ограничила доступ квалифицированных украинских сотрудников на атомную электростанцию после того, как они отказались от российского гражданства и подписания контракта с "Росатомом".

По словам Петра Котина, и. о. председателя правления "Энергоатома", почти 5200 работников покинули АЭС с тех пор, как она перешла под контроль российских военных. Котин заявил во вторник, что в начале года 360 украинских сотрудников, у которых не было контрактов с "Росатомом", всё ещё работали на объекте, но в феврале доступ туда для них закрыли.