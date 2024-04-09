Зеленский осмотрел оборонительные сооружения в Харьковской области

By Euronews

ЕС направил в Украину десятки генераторов большой мощности после недавних российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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Число пострадавших в результате российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре в Полтавской области Украины возросло до 16, четверо из них — дети в возрасте от 5 до 11 лет. Один человек погиб.

Во вторник российские войска нанесли удары по Константиновке в Донецкой области Украины. Известно об одном погибшем, ранены не менее трех человек. Повреждены десятки частных домов и три многоэтажки.

В Харькове в результате российских ударов по центру 9 апреля пострадали не менее трех человек.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник посетил Харьковскую область, где ознакомился с процессом возведения оборонительных сооружений и укреплений вблизи границы с РФ.

В Черниговской области российские силы обстреляли Семеновку, погибла женщина. Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус заявил, что были использованы артиллерия и реактивные системы залпового огня.

На фоне последних российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины ЕС в срочном порядке направил 167 генераторов.

Российская сторона, в свою очередь, обвиняет ВСУ в обстрелах приграничных жилых районов. В поселке Климово под Брянском во вторник погибли женщина и ребенок, пять человек пострадали, об этом сообщили местные власти.

Назначенный Кремлем глава аннексированной Каховки Херсонской области Павел Филипчук заявил, что в результате обстрела пятиэтажного жилого дома со стороны ВСУ погиб мужчина.