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Зеленский осмотрел оборонительные сооружения в Харьковской области

Зеленский в Харьковской области
Зеленский в Харьковской области Авторское право AP/Ukrainian Presidential Press Office
By Euronews
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ЕС направил в Украину десятки генераторов большой мощности после недавних российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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Число пострадавших в результате российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре в Полтавской области Украины возросло до 16, четверо из них — дети в возрасте от 5 до 11 лет. Один человек погиб. 

Во вторник российские войска нанесли удары по Константиновке в Донецкой области Украины. Известно об одном погибшем, ранены не менее трех человек. Повреждены десятки частных домов и три многоэтажки. 

В Харькове в результате российских ударов по центру 9 апреля пострадали не менее трех человек. 

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник посетил Харьковскую область, где ознакомился с процессом возведения оборонительных сооружений и укреплений вблизи границы с РФ. 

В Черниговской области российские силы обстреляли Семеновку, погибла женщина. Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус заявил, что были использованы артиллерия и реактивные системы залпового огня.

На фоне последних российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины ЕС в срочном порядке направил 167 генераторов

Российская сторона, в свою очередь, обвиняет ВСУ в обстрелах приграничных жилых районов. В поселке Климово под Брянском во вторник погибли женщина и ребенок, пять человек пострадали, об этом сообщили местные власти. 

Назначенный Кремлем глава аннексированной Каховки Херсонской области Павел Филипчук заявил, что в результате обстрела пятиэтажного жилого дома со стороны ВСУ погиб мужчина.

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