Берлинцы не поддержали быстрый переход к углеродной нейтральности

Жители Берлина не поддержали ускоренный переход к углеродной нейтральности. В воскресенье в столице Германии прошел климатический референдум: берлинцы отвечали на вопрос, нужно ли местным властям добиваться того, чтобы земля стала углеродно нейтральной к 2030 году, то есть на 15 лет раньше, чем планируется на федеральном уровне.

Предложение экологических активистов поддержали чуть больше половины проголосовавших — 442 тысячи человек, но этого оказалось слишком мало: для признания результатов плебисцита высказаться за идею должны были не менее 25% или 608 тысяч жителей Берлина.

Несмотря на провал референдума, активисты не сдаются и обещают продвигать углеродно нейтральную повестку другими способами.

"Протесты есть всегда, не так ли? Такие демонстрации, как мы организовали здесь и сейчас. Мы хотим, к примеру, таких энергетических инициатив: чтобы жители одного дома собрались вместе и придумали, как поставить на здание солнечные панели, чтобы генерировать собственное электричество", — говорит представитель движения Klimaneustart Berlin Джессамина Дэвис.

"Консервативный Христианско-демократический союз, как ожидается, вскоре возглавит мэрию Берлина. Один из его депутатов заявил, что был против предложения, так как сроки слишком короткие, а цена слишком высока. Тем не менее он сказал, что необходимо делать больше, чтобы справиться с изменением климата, а его партия пообещала выделить миллиарды на решение этой проблемы", — отмечает корреспондент Euronews в Берлине Кристина Йовановски.

Мы говорим "да" защите климата и "нет" ложным обещаниям, заявили в ХДС, добавив, что если бы предложение было принято, через пару лет Берлин достиг бы не углеродной нейтральности, а банкротства. Тем не менее с политиками согласны далеко не все.

"Что я могу сделать, так это поддержать молодых и заставить пожилых понять, что времена, когда мы могли загрязнять Землю больше и больше, прошли", — говорит учительница Карола Людвиг, проголосовавшая за предложение.

Результаты референдума — всё равно не самое важное, говорят его инициаторы. Другая цель голосования — показать людям, что они могут влиять на климатическую повестку.

"Заставить Берлин придерживаться климатических целей, сделать его дружелюбно настренным к климату местом и убедиться, что граждане могут участвовать в климатической политике", — так Джессамина Дэвис объясняет цели организаторов.