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Экоактивисты разбили лагерь рядом с заводом Tesla, чтобы помешать его расширению

Активисты разбили лагерь в лесу под Берлином, протестуя против планов расширения завода по производству электромобилей Tesla, 1 марта 2024 г.
Активисты разбили лагерь в лесу под Берлином, протестуя против планов расширения завода по производству электромобилей Tesla, 1 марта 2024 г. Авторское право Cevin Dettlaff/(c) dpa-Zentralbild
By Euronews и EBU
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Около 100 активистов разбили с четверга лагерь в лесу около немецкого города Грюнхайде, земля Бранденбург. Участники инициативы “Останови Теслу” протестуют против расширения крупнейшего в Европе завода по производству электромобилей.

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Около 100 активистов разбили с четверга лагерь в лесу около немецкого города Грюнхайде, земля Бранденбург. Участники инициативы “Останови Теслу” протестуют против расширения крупнейшего в Европе завода по производству электромобилей этой марки. Они обещают оставаться здесь как минимум несколько недель. 

Защитники окружающей среды призвали политиков Бранденбурга положить конец планам Илона Маска увеличить площадь завода недалеко от Берлина, и намерены занять соседний лес, чтобы помешать его расчистке.

На сегодняшний день насчитывается десять домиков на деревьях. Сообщается, что экоактивисты получили широкую поддержку местных жителей, хотя некоторые понимают, что в лесу обсновались "профессиональные манифестанты, которые возводят домики везде, где есть против чего протестовать".

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