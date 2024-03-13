Илон Маск посетил пострадавший от "экодиверсии" завод Tesla в Германии

Генеральный директор Tesla посетил с сыном "гигафабрику" под Берлином, где почти неделю не было электричества. От сети завод предположительно отключили экоактивисты, устроив пожар.

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"Я здесь, чтобы вас поддержать", – Илон Маск посетил завод Tesla под Берлином, который простаивал почти неделю из-за поджога опоры линии электропередачи.

Площадку вновь подключили к сети в понедельник вечером, но производство электрокаров ещё не восстановлено полностью.

Миллиардер обратился к сотрудникам, обвинив в саботаже "эко-террористов" и отстаивая "зелёную" повестку своей компании.

Для поднятия морального духа работников гендиректор взял с собой трёхлетнего сына по имени Экс Эш Эй-Твелв (X Æ A-XII).

Публика собиралась под техно.

Ультралевая организация Vulkangruppe ("Группа вулканов") взяла на себя ответственность за нападение. Активисты обвиняют Tesla в загрязнении грунтовых вод и растрате ресурсов и призывают к "полному уничтожению гигафабрики".

"Tesla пожирает землю, ресурсы, людей и выплевывает 6 000 внедорожников, машин-убийц и монстр-траков в неделю", – говорится в коммюнике движения, известного немецким спецслужбам.

Полиция выясняет, причастна ли на самом деле организация к инциденту.

Маск тогда назвал поджог "крайне глупым", а в компании заявили, что сбой обойдётся ей в несколько сотен миллионов евро.

Немецкая "гигафабрика" Tesla призвана снабжать электромобилями весь европейский рынок. Компания хочет расширить территорию площадки на 170 гектаров и увеличить производство до миллиона автомобилей в год, чтобы удовлетворить растущий спрос и противостоять конкурентам, которые отказываются от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Однако эти планы вызвали раздражение местных жителей, которые в прошлом месяце проголосовали против проекта на голосовании, не имеющем обязательной силы.

После этого Tesla заявила, что, возможно, ей придётся пересмотреть свои планы.

Экоактивисты, выступающие против расширения завода, недавно разбили лагерь в лесу неподалеку от предприятия.