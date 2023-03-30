EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Новости Европы

Евросоюз почти в два раза увеличит долю энергии из возобновляемых источников

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
При выполнении новых климатических целей Брюссель будет принимать во внимание роль ядерной энергетики в производстве "низкоуглеродного" водорода.
При выполнении новых климатических целей Брюссель будет принимать во внимание роль ядерной энергетики в производстве "низкоуглеродного" водорода.   -  Авторское право  Alvaro Barrientos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Европа ускоряет темпы энергетического перехода. По итогам 15-часовых переговоров страны ЕС договорились увеличить долю возобновляемых источников в общем потреблении энергии до 42,5% в концу десятилетия. Текущая цель – довести долю "зелёной" энергетики до 22% к 2030 году. 

Таким образом Брюссель намерен не только бороться с изменением климата, но и полностью избавиться от российского ископаемого топлива к 2027 году.

Франция добивалась одинаковых условий для "зелёного" и т.н. "низкоуглеродного" водорода, который производится с помощью атомной энергии. Германия и ряд других стран не стремились поощрять ядерную отрасль. 

Достигнутый компромисс предусматривает послабления для государств-лидеров по объёму декарбонизированной электроэнергии, при этом Париж продолжит использовать свои реакторы для производства водорода. 

Чтобы вступить в силу, предварительное соглашение должно быть одобрено евродепутатами и ратифицировано всеми 27 членами ЕС.