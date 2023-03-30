Евросоюз почти в два раза увеличит долю энергии из возобновляемых источников

Европа ускоряет темпы энергетического перехода. По итогам 15-часовых переговоров страны ЕС договорились увеличить долю возобновляемых источников в общем потреблении энергии до 42,5% в концу десятилетия. Текущая цель – довести долю "зелёной" энергетики до 22% к 2030 году.

Таким образом Брюссель намерен не только бороться с изменением климата, но и полностью избавиться от российского ископаемого топлива к 2027 году.

Франция добивалась одинаковых условий для "зелёного" и т.н. "низкоуглеродного" водорода, который производится с помощью атомной энергии. Германия и ряд других стран не стремились поощрять ядерную отрасль.

Достигнутый компромисс предусматривает послабления для государств-лидеров по объёму декарбонизированной электроэнергии, при этом Париж продолжит использовать свои реакторы для производства водорода.

Чтобы вступить в силу, предварительное соглашение должно быть одобрено евродепутатами и ратифицировано всеми 27 членами ЕС.