Историческое соглашение о защите океанов

Представители более ста государств ООН в субботу вечером в Нью-йорке достигли исторического соглашения о защите морей. Юридически обязывающий документ предусматривает, что до конца нынешнего десятилетия 30% мирового океана должны стать охраняемыми районами.

Открытое море, лежащее за пределами исключительных экономических зон, составляет две трети от мирового океана. Оно играет жизненно важную роль в поддержке рыболовства, обеспечении экосистем и смягчении последствий климатического кризиса. Но пока лишь чуть больше 1% этого пространства находится под охраной.

Идея подобного документа появилась ещё в 2002 году. Переговоры были долгими и очень трудными. Споры вызывали права на рыбную ловлю, на разработку океанских ресурсов и права на компенсацию для более бедных стран.

Активисты-экологи считают реализацию договора одним из важнейших факторов борьбы с изменениями климата и охраны биоразнообразия. Однако документ ещё предстоит ратифицировать каждому из государств-членов ООН.