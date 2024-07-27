EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Пламя из воды и света: как устроена чаша олимпийского огня, парящая над Парижем?

Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек наблюдают за тем, как на воздушном шаре поднимается огонь Игр в Париже
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек наблюдают за тем, как на воздушном шаре поднимается огонь Игр в Париже Авторское право David Goldman/AP
Авторское право David Goldman/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Олимпийский огонь Игр в Париже 2024 года впервые поднят в воздух - в дань памяти изобретению братьев Монгольфье - и горит с помощью электричества и воды.

РЕКЛАМА

В пятницу вечером в ходе церемонии открытия Олимпийских игр, которая впервые проходила не на стадионе, Париж мерцал всеми красками даже под проливным дождем, сполна подтвердив реноме "Города огней".

Яркий ансамбль световых шоу, пиротехники и живых постановок вдоль реки Сены, а также трогательное выступление всемирно известной певицы Селин Дион, отдавшей дань уважения иконе французского шасона Эдит Пиаф на вершине Эйфелевой башни, выглядели ослепительно. Как и финальный аккорд - зажжение олимпийского огня.

Эта древняя традиция Игр была возрождена на Олимпиаде 1928 года в Амстердаме. Но на этот раз, под стать всей церемонии открытия, уникальным был и способ зажжения олимпийского огня.

Его зажгли легендарные французские олимпийцы Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер, после чего он плавно взмыло в ночное небо.

В знак уважения к братьям Монгольфье, французским изобретателям воздушного шара, чей первый проект в 1783 году с того самого места, дизайнер Матье Леаннер создал нечто, чего еще не было в истории Олимпийских игр.

Но что же такого особенного в дизайне чаши олимпийского огня?

Уникальная чаша

Традиционно чаша олимпийского огня устанавливается на земле на видном месте на территории или рядом с местом проведения соревнований - обычно это главная арена - и остается там на все время проведения Игр.

Парижский олимпийский казан, выполненный в виде воздушного шара, будет то взмывать в воздух, то опускаться на землю.

По словам организаторов, в дневное время он будет припаркован в городском саду Тюильри, а вечером его поднимут на высоту 30 метров.

Сам котел имеет высоту 30 метров, то есть его высшая точка достигает 60 метров от земли.

Вокруг основания чаши расположено кольцо диаметром 7 метров, символизирующее братство - одну из трех основных ценностей Французской Республики, - в котором хранится олимпийский огонь.

Огонь Олимпиады в Париже на церемонии открытия
Огонь Олимпиады в Париже на церемонии открытияAP/Olympic Broadcasting Services

Как устроена чаша?

Конструкция олимпийского огня Игр 2024 года в Париже отличается от предыдущих игр тем, что он питается электричеством, а не ископаемым топливом. Но как же он тогда горит?

В кольце у основания шара размещены 40 светодиодных ламп, которые освещают облако водяного пара, создаваемого 200 форсунками высокого давления для создания эффекта мерцания и дыма настоящего пламени.

"Эта совершенно уникальная чаша воплощает в себе весь дух, который я хотел передать олимпийским и паралимпийским объектам, - говорит создатель Леханнер. - Легкая, волшебная и объединяющая, она будет маяком в ночи и солнцем в пределах досягаемости днем. Огонь, горящий в ней, будет состоять из света и воды, как прохладный оазис посреди жакрого лета".

Электричество и вода подаются с земли к воздушному шару, который находится в воздухе и питается партнером Игр - компанией EDF.

"Благодаря инновациям EDF котел "Парижа-2024" впервые засияет 100-процентным электрическим пламенем, - с гордостью подчеркивает Люк Ремонт, председатель и генеральный директор EDF. - Эта "электрическая революция" стала возможной благодаря монументальной работе, проделанной нашими командами и дизайнером Матье Леаннером. Их креативность и инновационная сила позволили создать пламя без сжигания ископаемого топлива, пламя, состоящее из воды и света".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Красочное шоу под дождём: Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже

Олимпийские игры 2024 года в Париже: ИИ ищет будущих чемпионов

Еврокомиссия отрицает ответственность за сбой в работе Microsoft

Технологии Спорт Олимпийские игры ОИ-2024 в Париже