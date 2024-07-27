By Euronews

Олимпийский огонь Игр в Париже 2024 года впервые поднят в воздух - в дань памяти изобретению братьев Монгольфье - и горит с помощью электричества и воды.

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В пятницу вечером в ходе церемонии открытия Олимпийских игр, которая впервые проходила не на стадионе, Париж мерцал всеми красками даже под проливным дождем, сполна подтвердив реноме "Города огней".

Яркий ансамбль световых шоу, пиротехники и живых постановок вдоль реки Сены, а также трогательное выступление всемирно известной певицы Селин Дион, отдавшей дань уважения иконе французского шасона Эдит Пиаф на вершине Эйфелевой башни, выглядели ослепительно. Как и финальный аккорд - зажжение олимпийского огня.

Эта древняя традиция Игр была возрождена на Олимпиаде 1928 года в Амстердаме. Но на этот раз, под стать всей церемонии открытия, уникальным был и способ зажжения олимпийского огня.

Его зажгли легендарные французские олимпийцы Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер, после чего он плавно взмыло в ночное небо.

В знак уважения к братьям Монгольфье, французским изобретателям воздушного шара, чей первый проект в 1783 году с того самого места, дизайнер Матье Леаннер создал нечто, чего еще не было в истории Олимпийских игр.

Но что же такого особенного в дизайне чаши олимпийского огня?

Уникальная чаша

Традиционно чаша олимпийского огня устанавливается на земле на видном месте на территории или рядом с местом проведения соревнований - обычно это главная арена - и остается там на все время проведения Игр.

Парижский олимпийский казан, выполненный в виде воздушного шара, будет то взмывать в воздух, то опускаться на землю.

По словам организаторов, в дневное время он будет припаркован в городском саду Тюильри, а вечером его поднимут на высоту 30 метров.

Сам котел имеет высоту 30 метров, то есть его высшая точка достигает 60 метров от земли.

Вокруг основания чаши расположено кольцо диаметром 7 метров, символизирующее братство - одну из трех основных ценностей Французской Республики, - в котором хранится олимпийский огонь.

Огонь Олимпиады в Париже на церемонии открытия AP/Olympic Broadcasting Services

Как устроена чаша?

Конструкция олимпийского огня Игр 2024 года в Париже отличается от предыдущих игр тем, что он питается электричеством, а не ископаемым топливом. Но как же он тогда горит?

В кольце у основания шара размещены 40 светодиодных ламп, которые освещают облако водяного пара, создаваемого 200 форсунками высокого давления для создания эффекта мерцания и дыма настоящего пламени.

"Эта совершенно уникальная чаша воплощает в себе весь дух, который я хотел передать олимпийским и паралимпийским объектам, - говорит создатель Леханнер. - Легкая, волшебная и объединяющая, она будет маяком в ночи и солнцем в пределах досягаемости днем. Огонь, горящий в ней, будет состоять из света и воды, как прохладный оазис посреди жакрого лета".

Электричество и вода подаются с земли к воздушному шару, который находится в воздухе и питается партнером Игр - компанией EDF.

"Благодаря инновациям EDF котел "Парижа-2024" впервые засияет 100-процентным электрическим пламенем, - с гордостью подчеркивает Люк Ремонт, председатель и генеральный директор EDF. - Эта "электрическая революция" стала возможной благодаря монументальной работе, проделанной нашими командами и дизайнером Матье Леаннером. Их креативность и инновационная сила позволили создать пламя без сжигания ископаемого топлива, пламя, состоящее из воды и света".