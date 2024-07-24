В Словакии застрелены более 40 медведей

By Euronews

После серии нападений парламент упростил правила отстрела

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В Словакии с начала года застрелено более 40 медведей. Об этом сообщили в государственной службе природоохраны.

После целой серии инцидентов, связанных с нападениями хищников, парламент в мае одобрил упрощённые правила отстрела медведей. Теперь, в случае угрозы для жизни людей или имущества, охотники могут вмешаться сразу же после просьбы региональных властей.

Тем не менее, отстрел животных в заповедных зонах, где нападения тоже происходили, по-прежнему запрещён.

Медведей в Словакии полностью истребили к началу XX века. В 1990-х власти страны восстановили популяцию, завезя хищников с украинских Карпат.