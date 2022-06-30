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Португалия

Конференция ООН по океану: как спасти от истощения рыбные ресурсы

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 Надежда Дрямина
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Активисты Ocean Rebellion проводят акцию протеста у места проведения Конференции ООН по океану в Лиссабоне
Активисты Ocean Rebellion проводят акцию протеста у места проведения Конференции ООН по океану в Лиссабоне   -   Авторское право  Ana Brigida/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Из-за растущего спроса на рыбу и прочие морепродукты в секторах рыболовства и аквакультуры происходят серьёзные изменения. С увеличением численности населения объёмы потребления будут продолжать расти.

Это один из выводов экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Свой доклад о положении дел в рыболовной отрасли они представили на Конференции по океану в Лиссабоне. Изложенный сценарий весьма оптимистичен.

Мануэль Баранж, директор департамента рыболовства и аквакультуры FAO:
"В последнее десятилетие рыбными ресурсами в местах крупных промысловых запасов стали управлять гораздо лучше. А на изолированных участках - там, запасы небольшие - ситуация наоборот ухудшилась. Нужно сделать всё для того, чтобы 100% рыбных ресурсов - будь то озёра, реки или океаны - управлялись грамотно. Поскольку мы убедились в том, что это работает. Это очень важная задача".

Бедным странам её выполнить труднее, как и тем, где рыболовство ведётся в относительно небольших масштабах.

Маргарет Накато, представительница НПО Katosi Women Development Trust в Уганде:
"Любая повестка касательно устойчивого развития должна учитывать небольшие рыбацкие общины. Нужно принимать во внимание социальные, культурные и экономические аспекты существования этих рыбацких общин, чтобы наши меры были эффективными. Но также мы можем разделить с ними полученную выгоду от сохранения этих ресурсов".

Серджио Феррейра де Алмейда, корреспондент Euronews:
"В ООН считают, что "рост в секторах рыболовства и аквакультуры жизненно важен для борьбы с масштабным голодом и продовльствиенным кризисом. Необходимы более жёсткое регулирование и преобразования, чтобы ресурсы в океанах не истощались".