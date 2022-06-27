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Португалия

"Океаны находятся в чрезвычайном состоянии"

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«Океаны находятся в чрезвычайном состоянии»
«Океаны находятся в чрезвычайном состоянии»   -   Авторское право  AFP

В Лиссабоне открылась Конференция ООН по океану, на которую съехались тысячи политиков, экспертов и экологов из разных стран мира. Им предстоит обсудить пути выхода из сложившейся ситуации, когда из-за загрязнения океанов массово гибнут их обитатели – рыбы, звери и птицы. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что «океаны находятся в чрезвычайном состоянии»:

– Глобальное потепление поднимает температуру океана до рекордных уровней, что приводит ко всё более сильным и частым штормам. Уровень моря повышается. В низменных островных государствах происходят наводнения, также как и во многих крупных прибрежных городах в разных странах.

Участники конференции обозначили основные проблемы, требующие срочного решения: чрезмерная эксплуатация океанских ресурсов, закисление и загрязнение океана. Каждый год миллион птиц и более ста тысяч млекопитающих гибнут из-за микропластика, попадающего в океан, и к 2050 году эти числа могут вырасти в три раза.

В день открытия конференции экологическое движение Ocean Rebellion провело в Лиссабоне акцию протеста. На берегу расположились активисты, изображающие «мёртвых русалок, попавшихся в рыболовные сети». Они требуют от мировых лидеров принятия срочных мер, направленных на спасение жизни в океане.