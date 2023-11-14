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Электролёты в Нью-Йорке: из Манхэттена в аэропорт за 7 минут

Прототип элетролета Joby Aviation
Прототип элетролета Joby Aviation Авторское право Bebeto Matthews/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Эта инициатива, реализация которой начнется в 2025 г., направлена на снижение загруженности дорог и развитие экологичной городской воздушной мобильности.

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о планах использования электролетов для доставки пассажиров в аэропорты, что позволит сократить время в пути и снизить потребление ископаемого топлива.

Реализовать инициативу планируют в 2025 году.

Компании Joby Aviation и Volocopter уже представили свои пилотные проекты и даже провели пробные полеты.

По плану: путь из Манхэттена в аэропорт Джона Кеннеди займет всего семь минут вместо 50 минут при нормальном трафике.

При этом разработчики обещают предлагать аэротакси по приемлемым тарифам.

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