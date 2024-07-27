By Euronews

Безопасно ли пить воду из-под крана и вкуснее ли вода из бутылок?

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Если вы часто бываете в Италии, то, возможно, заметили явное нежелание итальянцев пить воду из-под крана.

А когда все мы стараемся сократить количество отходов, статистика, согласно которой каждый итальянец потребляет в среднем 208 литров бутилированной воды в год, выглядит весьма внушительно.

Результаты исследования, проведенного компанией CSA Research, показали, что только 29,2% жителей Италии пьют воду из-под крана каждый день, а почти половина - 43,3% - исключительно бутилированную воду.

Это говорит о том, что Италия является крупнейшим потребителем бутилированной воды в Европе и вторым по величине в мире после Мексики, где водопроводную воду пить небезопасно.

На большей части территории Италии она не только совершенно безопасна для здоровья, но и занимает пятое место в Европе по общему качеству после Австрии, Швеции, Ирландии и Венгрии.

Но почему итальянцы так не любят пить воду из-под крана и почему бутилированная вода так популярна?

Исследование CSA показало, что почти 29% тех, кто пьет только бутилированную воду, говорят, что делают это потому, что им не нравится вкус воды из-под крана. Еще четверо из десяти человек говорят, что не доверяют водопроводной воде, в то время как примерно трое из десяти опрошенных считают бутилированную воду более безопасной.

Какие европейские страны потребляют больше всего бутилированной воды?

Мировой рынок бутилированной воды быстро растет: по оценкам, в 2024 году бутилированную воду будут потреблять 550 миллионов домохозяйств. Это более 446 миллиардов литров воды в год или около 1 миллиона бутылок в минуту.

В Европе насчитывается около 75 миллионов потребителей бутилированной воды, причем 80 процентов из них, проживающих на севере континента, предпочитают газированную воду.

Италия опережает многие европейские страны по потреблению бутилированной воды, но и другие не отстают.

Пластиковые отходы Pexels

Исследование рынка, проведенное компанией GlobalData в 2022 году, показало, что после Италии на втором месте находится Германия со 167 литрами на душу населения. Далее следует Португалия - 140 литров на человека в год, затем Венгрия - 138,8 литров и Испания - 135,4 литров.

Исследование показало, что 48% безалкогольных напитков, употребленных в ЕС в 2022 году, приходится на воду в бутылках.

Усугубляет ли бутилированная вода проблему пластика?

Если предположить, что каждое домохозяйство в мире потребляет две бутылки воды в день, то общий объем потребления воды в мире составит 210 миллиардов бутылок в год. Это согласуется с предыдущими оценками, по которым ежегодно потребляется 480 миллиардов пластиковых бутылок, половина из них - вода.

В 2021 году в ЕС каждый человек произвел в среднем 36,1 килограмма отходов пластиковой упаковки. В общей сложности в блоке ежегодно производится 16,13 миллиона тонн пластиковых отходов, и только 6,56 миллиона из них перерабатывается.

В рамках "Зеленого курса" поставлена цель обеспечить переработку 55% отходов пластиковой упаковки к 2030 году. А специальные правила, направленные на борьбу с морским мусором, предусматривают 25-процентную переработку пластика в ПЭТ-бутылках к 2025 году и 30-процентную - во всех бутылках для напитков к 2030 году.

Италия также пытается повысить доверие людей к водопроводной воде. Национальный центр безопасности воды провел более 2,5 миллиона химических и микробных анализов в 18 различных регионах, охватывающих 90% населения, в период с 2020 по 2022 год.

В национальном масштабе 99,1% проб соответствовали стандартам воды.

Публикация этих результатов, говорят эксперты, - первый шаг к созданию "водного реестра", который сделает данные о качестве водопроводной воды доступными для итальянской общественности.