Россия не смогла вернуться в Совет по правам человека ООН

By Euronews

Два вакантных места от Восточной Европы достались Болгарии и Албании. Россия была исключена из Совета в апреле 2022 года в результате вторжения в Украину.

РЕКЛАМА

Генеральная Ассамблея ООН отклонила заявку России на возвращение в Совет по правам человека.

Два вакантных места, выделенных региональной группе Восточной Европы, достались Албании и Болгарии.

Россия получила 83 голоса при необходимых 97.

Всего в совет были избраны 15 государств: Албания, Бразилия, Болгария, Бурунди, Китай, Кот-д`Ивуар, Куба, Доминиканская Республика, Франция, Гана, Индонезия, Япония, Кувейт, Малави и Нидерланды.

Россия была исключена из состава Совета по правам человека ООН в апреле 2022 года в результате вторжения в Украину. Ее место тогда заняла Чехия.

В сентябре Россия начала кампанию в поддержку своего возвращения.

В случае своего переизбрания она обещала "решительно продвигать принципы сотрудничества и укрепления конструктивного взаимоуважительного диалога".