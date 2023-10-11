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Россия не смогла вернуться в Совет по правам человека ООН

Голосование по заявкам на вхождение в состав Совета по правам человека ООН
Голосование по заявкам на вхождение в состав Совета по правам человека ООН Авторское право BRYAN R. SMITH/AFP or licensors
By Euronews
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Два вакантных места от Восточной Европы достались Болгарии и Албании. Россия была исключена из Совета в апреле 2022 года в результате вторжения в Украину.

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Генеральная Ассамблея ООН отклонила заявку России на возвращение в Совет по правам человека.

Два вакантных места, выделенных региональной группе Восточной Европы, достались Албании и Болгарии.

Россия получила 83 голоса при необходимых 97.

Всего в совет были избраны 15 государств: Албания, Бразилия, Болгария, Бурунди, Китай, Кот-д`Ивуар, Куба, Доминиканская Республика, Франция, Гана, Индонезия, Япония, Кувейт, Малави и Нидерланды.

Россия была исключена из состава Совета по правам человека ООН в апреле 2022 года в результате вторжения в Украину. Ее место тогда заняла Чехия.

В сентябре Россия начала кампанию в поддержку своего возвращения.

В случае своего переизбрания она обещала "решительно продвигать принципы сотрудничества и укрепления конструктивного взаимоуважительного диалога".

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