В Греции хоронят жертв железнодорожной катастрофы под Ларисой

В Греции начались похороны жертв железнодорожной катастрофы в районе города Лариса. По итогам трёх дней разбора завалов на месте столкновения поездов подтверждена гибель по меньшей мере 57 человек. Десятки госпитализированы. Власти предупреждают, что идентификация как жертв катастрофы, так и выживших может занять значительное время. Некоторых пассажиров до сих пор не могут найти. В интервью AP жительница Греции Мирелла Ручи рассказала, что ищет сына:

«Его нет в списках пострадавших, его нет в списках пропавших без вести. У меня нет информации о том, где он может быть. Он был в вагоне, в котором спасли много детей. Я умоляю откликнуться любого, кто мог оказаться в этом вагоне, может его видели на 22-м месте...»

Товарный и пассажирский составы столкнулись в ночь на 1 марта, наиболее вероятной причиной катастрофы следствие называет ошибку начальника станции. После трагедии страну охватили акции протеста.

В пятницу на улицы Афин вышли тысячи демонстрантов, обвиняющих правительство и железнодорожную компанию в разрушении транспортной инфраструктуры и неспособности обеспечить безопасность движения поездов. Выступления сопровождались столкновениями между отдельными группами активистов и полицией, которая в итоге разогнала протестующих.