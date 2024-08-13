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Два дня борьбы: под Афинами остановили крупный пожар

Пожар под Афинами: стянуты 700 специалистов.
Пожар под Афинами: стянуты 700 специалистов. Авторское право ΑΠΕ/ΜΠΕ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ
Авторское право ΑΠΕ/ΜΠΕ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ
By Euronews
Опубликовано
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Из-за продолжительной жары и шквалистого ветра вся территория Греции признана зоной повышенного риска пожаров.

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Почти двое суток упорной борьбы человека и стихии: под Афинами удалось стабилизировать крупный лесной пожар, потребовавший эвакуации свыше десятка населенных пунктов к северу от греческой столицы.

Местные власти разослали жителям региона SMS-сообщения с инструкциями по безопасному выходу из зоны возгорания. Работе пожарных мешал шквалистый ветер, разгонявший пламя. На тушение стянули свыше 700 пожарных, 152единиц спецтранспорта и почти 30 самолетов.

Власти сообщили, что 15 человек пострадали при пожаре - в основном, речь идет об отравлении от вдыхания дыма и ожогах верхних дыхательных путей.

Возгорание в этой части Греции началось в воскресенье. Для размещения эвакуированных власти открыли олимпийский стадион на севере Афин.

По данным метеослужбы Греции, в начале недели в стране сохраняется почти 40- градусная жара и ветер скоростью 50 км/ч. Половина территории по-прежнему находится под высоким риском лесных пожаров

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