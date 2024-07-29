В Волгоградской области сошёл с рельсов поезд Казань – Адлер, перевернулись несколько вагонов

Причиной аварии мог стать грузовик, выехавший на переезд на красный свет. Есть пострадавшие, их число пока точно не известно.
До 100 человек могут пострадать в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на сотрудников экстренных служб.
В РЖД подтвердили факт инцидента. В МВД говорят о столкновении с КАМАЗом на железнодорожном переезде. В результате опрокинулись и наклонились несколько вагонов.
"По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом", – говорится в заявлении российского ж/д перевозчика.
Скорость поезда составляла 65 км/ч, а видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра, добавили в компании.
"По предварительным данным из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов", – заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Как пишет телеграм-канал Baza, близкий к российским силовикам, погибших на месте крушения пока не обнаружено, добавляя, что машиниста поезда допрашивают.
РЖД: госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребёнка
Водитель грузовика госпитализирован, на месте работают 22 бригад скорой помощи.
По данным телеграм-канала "112", состояние троих человек оценивается как тяжёлое: их экстренно эвакуируют с места происшествия в ближайшую больницу.
Всего в поезде №491, который следовал по маршруту Казань – Адлер, находились более 800 человек.