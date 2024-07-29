В Волгоградской области сошёл с рельсов поезд Казань – Адлер, перевернулись несколько вагонов

Причиной аварии мог стать грузовик, выехавший на переезд на красный свет. Есть пострадавшие, их число пока точно не известно.

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До 100 человек могут пострадать в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на сотрудников экстренных служб.

В РЖД подтвердили факт инцидента. В МВД говорят о столкновении с КАМАЗом на железнодорожном переезде. В результате опрокинулись и наклонились несколько вагонов.

"По уточнённой информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом", – говорится в заявлении российского ж/д перевозчика.

Скорость поезда составляла 65 км/ч, а видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более одного километра, добавили в компании.

"По предварительным данным из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов", – заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как пишет телеграм-канал Baza, близкий к российским силовикам, погибших на месте крушения пока не обнаружено, добавляя, что машиниста поезда допрашивают.

РЖД: госпитализировано 15 человек, в том числе 3 ребёнка

Водитель грузовика госпитализирован, на месте работают 22 бригад скорой помощи.

По данным телеграм-канала "112", состояние троих человек оценивается как тяжёлое: их экстренно эвакуируют с места происшествия в ближайшую больницу.

Всего в поезде №491, который следовал по маршруту Казань – Адлер, находились более 800 человек.