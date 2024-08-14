Аттика: стратегический подход к борьбе с пожарами

By Euronews

Масштабные пожары в регионе уже стали регулярными, поэтому учёные призывают заранее иметь план действий

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Многочисленные волны жары летом и минимум осадков зимой создают самые благоприятные условия для возникновения и быстрого распространения лесных пожаров. Именно эти условия, по словам учёных, и превратили греческую Аттику — окрестности Афин — в «пороховую бочку», когда малейшая искра может привести к трагическим последствиям.

В Афинской национальной обсерватории, которая во время нынешних пожаров едва не сгорела, утверждают, что такие крупномасштабные бедствия на северо-востоке Греции уже стали регулярными, и потому к борьбе с ними необходимо готовиться заранее.

Теодорис Гианнарос, метеоролог:

«Нельзя не согласиться, что если происходит такой пожар, охватывающий такую площадь, и достигает такого города, как Афины, что-то явно пошло не так. При возникновении такого большого пожара необходимо в режиме реального времени проводить то, что мы называем тактическим анализом. Иначе говоря, нужно знать, где конкретно горит, как быстро распространяется, с точным отображением его периметра, чтобы затем, используя данные о погоде, растительности и рельефе, мы могли предсказать, куда он будет двигаться и как себя вести. Обладая такой информацией, мы можем разработать реальную и эффективную стратегию борьбы с ним».

По данным экспертов, если не принять решительных мер, Аттике будет грозить настоящее опустынивание: пожары прошлых лет уже уничтожили не менее 40% лесов. Потеря корневых систем значительно усиливает эрозию почвы, грунтовые воды истощаются. Частота и интенсивность засух, по словам учёных, свидетельствуют о том, что климат региона уже можно назвать полупустынным.