Наводнения и оползни в штате Сан-Паулу: десятки жертв

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетил северное побережье штата Сан-Паулу, которое превратилось в зону бедствия после того, как сильный дождь вызвал наводнение и оползни. В пяти муниципалитетах, на которые пришелся основной удар стихии, объявлен режим ЧС. Во многих районах нарушено водо- и электроснабжение, не работает сотовая связь.

По меньшей мере 36 человек погибли, но число жертв может возрасти, так как около 40 местных жителей числятся пропавшими без вести. Сотни людей потеряли свои дома.

Количество осадков в регионе превысило 600 миллиметров за один день, что является одним из самых высоких показателей в Бразилии за такой короткий период. Это больше месячной нормы осадков, в наиболее пострадавших Сан-Себастьяне и Бертиоге этот показатель достиг рекордных 627 и 683 мм. Удар стихии привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры.

Стихия обрушилась как раз в тот момент, когда в Бразилии проходит карнавал, привлекающий огромное количество туристов в Сан-Себастьян. В связи с произошедшим местные власти отменили все увеселительные мероприятия, приуроченные к празднованию карнавала.

В последние годы Бразилия пострадала от серии погодных катаклизмов, которые, по мнению экспертов, усугубляются из-за изменения климата.