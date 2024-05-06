Видео. Десятки людей погибли в результате наводнений на юге Бразилии

В результате сильных наводнений в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул погибли по меньшей мере 78 человек, более сотни числятся пропавшими без вести, сообщили в воскресенье местные власти. Пострадали не менее 155 жителей региона. Удар стихии вынудил более 80 000 человек покинуть свои дома.

Губернатор штата заявил, что, по его мнению, число жертв будет только расти, поскольку сотрудники экстренных служб наконец-то смогли добраться до мест, которые раньше были недоступны. Эвакуация ведётся с помощью вертолётов.

Проливные дожди также стали причиной оползней, размыты дороги, разрушены мосты. Операторы сообщают о перебоях с электричеством и связью. Более 800 000 человек остались без водоснабжения, по данным Агентства гражданской обороны.

В воскресенье президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва облетел зону бедствия с группой министров и лидерами Конгресса.

Накануне уровень воды в реке Гуаиба достиг рекордных 5,33 метра, превысив показатели исторического наводнения 1941 года (4,76 метра).

Южное военное командование сообщило, что, поисково-спасательные работы будут усилены, поскольку до вторника на большей территории штата дождей не ожидается.