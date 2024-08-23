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Альпинисты на постаменте статуи
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Видео. Альпинисты вычистили мусор под статуей Христа-Искупителя

Скалолазы-уборщики в четверг провели сложную операцию по очистке постамента известной статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Скульптура стоит на крутой скале, на склонах которой приходится периодически вычищать последствия визитов туристов и паломников.

Скалолазы-уборщики в четверг провели сложную операцию по очистке постамента известной статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Скульптура стоит на крутой скале, на склонах которой приходится периодически вычищать последствия визитов туристов и паломников.

Альпинисты подчёркивают, что их задача — не только облагородить склоны Корковаду, но в первую очередь собрать бумагу, картон, пластик и другие легковоспламеняющиеся материалы, которые могут привести к возникновению пожаров.

Профессиональных скалолазов наняла муниципальная компания по утилизации отходов. Такие команды очищают склоны холмов и скал по всему Рио.

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