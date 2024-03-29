Макрон и Лула подписали около 20 соглашений о сотрудничестве

By Euronews

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписали около 20 соглашений о сотрудничестве в последний день визита Макрона в Бразилию.

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В последний день визита президента Франции в Бразилию Эммануэль Макрон и бразильский глава Луис Инасиу Лула да Силва подписали более 20 соглашений, в основном в области науки, технологий и инноваций, а также бумагу о борьбе с незаконной добычей золота.

Согласно заявлению бразильской стороны, цель соглашений — укрепление научного сотрудничества в области биоразнообразия. В частности это касается региона Амазонии, с которым граничит заморский департамент Франции — Французская Гвиана.

Эммануэль Макрон объявил об инвестициях в размере одного миллиарда евро, который пойдет на защиту тропических лесов.

Отвечая на вопрос о несогласии Макрона с противоречивым договором ЕС-МЕРКОСУР об отмене таможенных пошлин, Лула да Силва назвал позицию французского президента "нормальной и демократичной", добавив, что достижение соглашения зависит от Европейского союза и Макрона в частности.