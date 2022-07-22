Текстовая трансляция Euronews | Россия расширила список "недружественных стран"

Ночью российская армия обстреляла три района Днепропетровской области – Криворожский, Синельниковский и Никопольский, атаковали ракетами, ствольной артиллерией и РСЗО, в Никополе погибла женщина, 9 человек ранены, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины по Днепропетровской области.

С начала российского вторжения 24 февраля в Украине погибли 358 детей, сообщили в Генпрокуратуре страны.

Власти России добавили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список "недружественных стран".

Издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщает, что Россия готовит крупное наступление на Украину в 2023 году, чтобы захватить Одессу.

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в аэропорты юга РФ. Полеты ограничены до 30 июля.

Компания Philip Morris объявила, что рассчитывает покинуть российский рынок до конца этого года и начала переговоры о продаже активов.