Текстовая трансляция Euronews | Россия расширила список "недружественных стран"

Отсутствие успешных атак в районах Славянска, Северска и Бахмута подтверждает оценки Института изучения войны, что российское наступление, скорее всего, завершится без захвата Славянска или Бахмута, по крайней мере в ближайшие недели.

The lack of successful ground attacks beyond the Slovyansk, Siversk, and Bakhmut areas is consistent with ISW’s assessment that the Russian offensive is likely to culminate without capturing Slovyansk or Bakhmut. https://t.co/96fMS4Qq9S