Текстовая трансляция Euronews | Россия расширила список "недружественных стран"Комментарии
Ночью российская армия обстреляла три района Днепропетровской области – Криворожский, Синельниковский и Никопольский, атаковали ракетами, ствольной артиллерией и РСЗО, в Никополе погибла женщина, 9 человек ранены, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины по Днепропетровской области.
С начала российского вторжения 24 февраля в Украине погибли 358 детей, сообщили в Генпрокуратуре страны.
Власти России добавили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список "недружественных стран".
Издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщает, что Россия готовит крупное наступление на Украину в 2023 году, чтобы захватить Одессу.
Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в аэропорты юга РФ. Полеты ограничены до 30 июля.
Компания Philip Morris объявила, что рассчитывает покинуть российский рынок до конца этого года и начала переговоры о продаже активов.
В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, сообщает Минобороны РФ. Две пусковые установки ликвидированы в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска, четвертая пусковая установка - на восточной окраине Константиновки.
Сообщается также, что в результате удара по школе №23 Краматорска уничтожен пункт временной дислокации формирования "Черная сотня", убиты до трехсот человек.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30. Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка в Донецкой области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", говорится в сводке МО РФ.
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июля 2022 г.", - говорится в сообщении.
Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны после начала боевых действий в Украине.
Рыбоводным заводам Бурятии не хватает кормов из-за санкций, пишет газета "Коммерсант". Это может отразиться на работе по воспроизведению байкальской рыбы, заявил начальник Байкальского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Леонид Михайлик.
"Сейчас мы еще столкнулись с очень большой проблемой — это корма. Все корма находятся под запретом, ввоза кормов вообще нет. Мы использовали датские корма, финские, сейчас надо искать альтернативных поставщиков. Остатки кормов по России, по рыбоводным предприятиям подобрали", - рассказал Михайлик.
По его словам, запасов у заводов хватит до конца года, однако существуют риски для работы предприятий.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой из-за "негативного комментария", оставленного ею в одной из социальных сетей. Накануне на Пирогову был составлен протокол о дискредитации армии РФ.
"Александр Бастрыкин поручил... по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело", - сообщили в СКР.
Поводом для проверки стал комментарий депутата в Твиттере под публикацией о похоронах российских военных: "Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали", - написала Пирогова.
Позже Пирогова удалила комментарий, признав, что он был чересчур эмоциональным.
Отсутствие успешных атак в районах Славянска, Северска и Бахмута подтверждает оценки Института изучения войны, что российское наступление, скорее всего, завершится без захвата Славянска или Бахмута, по крайней мере в ближайшие недели.
The lack of successful ground attacks beyond the Slovyansk, Siversk, and Bakhmut areas is consistent with ISW’s assessment that the Russian offensive is likely to culminate without capturing Slovyansk or Bakhmut. https://t.co/96fMS4Qq9S— ISW (@TheStudyofWar) July 22, 2022
Криминальные сети занимаются контрабандой "значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов" из Украины в страны ЕС, говорится в конфиденциальном докладе полицейской службы Евросоюза. Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на общественно-правовую медиакомпанию SWR.
Правоохранительным органам известны случаи, когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием. Предполагается, что вдоль украинской границы с ЕС созданы тайники для организации контрабанды. По данным Европола, в принявших большое количество беженцев странах опасаются, что некоторые из них носят с собой огнестрельное оружие для самообороны. Часть украинцев провезла вооружение через границу для продажи или обмена на товары либо услуги.
Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству dpa, что подтверждены случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения из Украины на черном рынке. По его словам, в Даркнете даже был выставлен на продажу британский переносной зенитно-ракетный комплекс "Джавелин".
В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 358 детей, 683 - ранены, сообщили в украинской Генпрокуратуре.
"По меньшей мере 1041 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 22 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 358. Возросло количество раненых – не менее 683", - отмечается в сообщении.
Появилась информация еще о двух мальчиках 13 и 14 лет, получивших ранения в результате обстрела российской армией 20 июля Никополя в Днепропетровской области.
По данным Генпрокуратуры Украины, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 361, Харьковской – 194 и Киевской – 116.
Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии придется сократить персонал своих дипмиссий в РФ после включения в список "недружественных стран".
Перечень недружественных России стран, как подчеркивают в правительстве РФ, не является окончательным "и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться", передает информационное агентство "Интерфакс".
Ночью российская армия обстреляла три района Днепропетровской области – Криворожский, Синельниковский и Никопольский, атаковали ракетами, ствольной артиллерией и РСЗО, в Никополе погибла женщина, 9 человек ранены, сообщили в ГСЧС Украины по Днепропетровской области.
"Под обстрелы из РСЗО попали жилые кварталы Никополя. Агрессор выпустил почти 100 снарядов. Предварительно погибла 60-летняя женщина. Еще 1 человек ранен. В городе повреждены 11 частных домов. Загорелось 2 автомобиля и 3 хозяйственные постройки. Разрушен железнодорожный путь. Когда возобновят движение поездов, пока неизвестно. Есть порывы 2 газопроводов и водоводов. Специалисты уже работают, чтобы возобновить коммуникации",- говорится в сообщении в Фейсбуке.