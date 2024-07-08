Украинские дроны ударили по складу боеприпасов в России

By Euronews и AP

Эвакуация людей в Воронежской области РФ: украинские дроны ударили по складу боеприпасов в селе Сергиевка

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Режим чрезвычайной ситуации был введён в Подгоренском районе Воронежской области России после атаки украинских беспилотников. В воскресенье в приграничном селе Сергиевка сдетонировал один из складов беприпасов.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как в Воронежской области поднимаются клубы черного дыма, в то время как громкие взрывы раздаются один за другим.

Губернатор области Александр Гусев заявил, что падающие обломки дрона "спровоцировали детонацию взрывоопасных предметов".

По его словам, пострадавших нет, но жителей этого района эвакуировали. Дороги были перекрыты, на месте происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, военные и представители власти.

"В селе Сергиевка Воронежской области хранились ракеты класса "земля-земля" и "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, а также ящики с патронами для огнестрельного оружия, - сообщил один чиновник на условиях анонимности, поскольку не имел права делиться этой информацией со СМИ. - Именно с этого склада россияне поставляют боеприпасы своим войскам в Украине".

Чиновник также заявил, что Служба государственной безопасности Украины стоит за атакой беспилотника на нефтебазу в Краснодарском крае накануне.

Министр обороны Великобритании Джон Хили (в центре справа) встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе, 7 июля 2024 г. AS1 Leah Jones/UK MOD © Crown copyright 2024

Российские экстренные службы сообщили, что упавшие обломки беспилотника вызвали пожар на объекте, который был потушен в воскресенье утром.

Министерство обороны России в ходе утреннего брифинга не сообщило ни об одном из ударов, но заявило, что системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Удары были нанесены после того, как в четверг представитель украинских военных заявил, что киевские войска отступили из квартала на окраине Часова Яра, стратегически важного города в Донецкой области, который был превращен в руины в результате многомесячного российского наступления.

Российские войска на протяжении нескольких месяцев пытаются отвоевать промышленный восток Украины, пытаясь втянуть его защитников в войну на истощение.

В совместном расследовании, опубликованном в пятницу, независимые российские новостные издания Meduza и Mediazona сообщили, что московские войска ежедневно теряют от 200 до 250 солдат на Украине.

По мнению военных аналитиков, падение Часова Яра может также поставить под угрозу важнейшие украинские маршруты снабжения и близлежащие города, что приблизит Россию к заявленной цели - захвату всего Донецкого региона.