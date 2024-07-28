Российские войска продвигаются к Покровску, Виктор Орбан предрекает "новый миропорядок"

By Euronews

Россия объвила о захвате еще одной деревни в Донецкой области, тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз, поддерживающий Украину в войне, встал на путь саморазрушения

РЕКЛАМА

Российские войска продвигаются к украинскому городу Покровску в Донецкой области.

Накануне министерство обороны России заявило, что их силы "освободили" деревню Лозоватское, расположенную в 24 километрах от Покровска.

Украина не подтвердила захват деревни. В Киеве заявили, что в этом районе было отражено более 30 российских атак.

Также сообщается, что российские войска атаковали город Глухов в Сумской области. По данным местных властей, в результате обстрела погиб ребенок, еще 14 человек, в том числе 7 детей, получили ранения.

Местные СМИ сообщают, что Россия применила для удара по городу реактивные системы залпового огня, в результате чего были повреждены многоэтажные здания, дома, автомобили и учебное заведение.

Предсказания Орбана

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с новой скандальных заявлений в ходе своего визита в румынский город Бэиле-Тушнад, где проживает большинство венгров. Он, в частности, сказал, что Евросоюз, поддерживающий Украину, отказался от защиты своих собственных интересов и находится на пути к саморазрушению. Венгерский премьер также предрек новый миропорядок, ориентированнй на Азию: "Грядут перемены, которых не было 500 лет".

Виктор Орбан в Румынии Alexandru Dobre/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Высказывания ультраправого лидера прозвучали на фоне растущей критики со стороны его европейских партнеров после того, как в начале этого месяца он отправился в несанкционированные поездки в Москву и Пекин с "миротворческой миссией", направленной на посредничество в прекращении войны России в Украине.

"Брюссель критикует меня, но на самом деле они поддерживают эту войну, - сказал Орбан. - В конце концов, меня критикуют за то, что я не оказываю поддержки ЕС в его стремлении поддержать войну“.

Брюссель критикует меня, но на самом деле они поддерживают эту войну Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Считается, что у Орбана самые теплые отношения с Кремлем среди всех лидеров ЕС. Во время полномасштабного вторжения России в Украину он отказался предоставить Киеву оружие для защиты от российских войск и постоянно откладывал, ослаблял или блокировал усилия ЕС по отправке финансовой помощи Киеву и введению санкций против Москвы.

Орбан также утверждал, что США стоят за взрывами 2022 года, которые повредили газопроводы "Северный поток", построенные для транспортировки газа из России в Германию. Однако он не привел никаких доказательств, подтверждающих это утверждение.