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ЕС призывает увеличить энергетическую помощь Киеву

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Глава европейской дипломатии призвал «не ждать до зимы»

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В ночь на вторник Украина подверглась новым российским атакам — СМИ сообщали о беспилотниках и баллистических ракетах. Среди целей — объекты украинской энергетической инфраструктуры, которые Киев пытается восстанавливать в преддверии зимы.

Минобороны России на этом фоне опубликовало кадры предполагаемого удара по складу с ракетами дальнобойной системы HIMARS — по заявлению Москвы, эта цель была поражена в Николаевской области.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник призвал государства ЕС активизировать усилия по оказанию энергетической помощи Киеву.

Также Боррель отметил, что уже в начале августа Киев получит первый транш — 1,4 млн евро — из замороженных активов России; эти деньги, как ожидается, пойдут на защиту инфраструктуры — приобретение систем ПВО и боеприпасов.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС:

«Путин хочет погрузить Украину в темноту и холод, поэтому ближайшие два-три месяца будут решающими, у нас нет времени ждать, пока наступит зима. Я попросил министров начать мобилизацию уже сейчас, чтобы предоставить Украине больше мощностей по производству энергии, внести столь необходимый вклад в фонд энергетической поддержки Украины».

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