Марокко: суд над мигрантами после драмы в Мелилье

Задержанные мигранты, пытавшиеся прорваться в испанскую Мелилью, предстанут перед судом в Марокко. Всего по делу проходят 64 человека, в основном граждане Судана. 36 из них обвиняют в нелегальном пересечении марокканской границы, применении насилия в отношении сотрудников правопорядка и неповиновению представителям властей. Судебное заседание откроется в понедельник в приграничном с Испанией городе Надор. Позднее состоится процесс по делу ещё 28 человек, которым грозит более суровое наказание по таким статьям, как "организация незаконной миграции" и "торговля людьми".

Во время трагедии 24 июня, когда около 2000 мигрантов пытались попасть в автономный город Испании в Северной Африке, погибли по меньшей мере 37 человек.

Мамаду Диалло, координатор объединения диаспор Тропической Африки в Марокко, прокомментировал акцию протеста у здания марокканского парламента в Рабате: "Мы собрались здесь, чтобы выразить свой гнев по поводу той бойни, которая была устроена в Мелилье. Мы передали наши требования марокканским властям. На них лежит ответственность по организации независимого расследования с целью установления виновных, они также должны опознать останки и вернуть тела родным или похоронить их".

Акции протеста также прошли во многих испанских городах.

По заявлению правозащитников EuroMed Droits, "Рабат был готов на всё, чтобы преградить путь мигрантам во имя нормализации отношений с Мадридом".

МВД Марокко обвинило в случившимся "международные банды", занимающиеся трафиком мигрантов. В коммюнике посольства королевства в Мадриде говорится, что "нападающие" попали на территорию Марокко при попустительстве Алжира, который "намеренно не контролирует границу".

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