English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Марокко

Мигранты попытались прорваться в Мелилью

Access to the comments Комментарии
 Euronews  и AFP
euronews_icons_loading
Столкновение у мелильянской стены.
Столкновение у мелильянской стены.   -   Авторское право  Javier Bernardo/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Около 2 тысяч мигрантов попытались прорваться через стену, отделяющую Марокко от испанского эксклава в северной Африке, Мелильи. Это первый подобный случай с марта, когда обе страны урегулировали свои отношения.

Рано утром в пятницу мигранты, в основном выходцев из стран, расположенных южнее Сахары, собрались у пограничной стены. 500 из них сумели проникнуть в зону паспортного контроля, после чего начали разрезать металлические прутья стены ножницами по металлу.

В результате этих действий 130 мигрантам, по информации испанской полиции, взрослым мужчинам, удалось проникнуть на территорию Мелильи.

Для отражения прорыва власти Марокко и Мелильи отправили на границу многочисленные полицейские силы. В клинику марокканского города Надора, соседнего с Мелильей, для оказания медицинской помощи доставили нескольких получивших травмы полицейских и мигрантов.

Попытки большего числа мигрантов прорваться из Марокко в Испанию продолжаются с 2021 г. До урегулирования двухсторонних отношений в марте этого года Испания обвиняла Рабат в поощрении этих попыток. Отношения Марокко с Испанией были испорчены из-за споров по поводу статуса Западной Сахары.