Мигранты попытались прорваться в Мелилью

Около 2 тысяч мигрантов попытались прорваться через стену, отделяющую Марокко от испанского эксклава в северной Африке, Мелильи. Это первый подобный случай с марта, когда обе страны урегулировали свои отношения.

Рано утром в пятницу мигранты, в основном выходцев из стран, расположенных южнее Сахары, собрались у пограничной стены. 500 из них сумели проникнуть в зону паспортного контроля, после чего начали разрезать металлические прутья стены ножницами по металлу.

В результате этих действий 130 мигрантам, по информации испанской полиции, взрослым мужчинам, удалось проникнуть на территорию Мелильи.

Для отражения прорыва власти Марокко и Мелильи отправили на границу многочисленные полицейские силы. В клинику марокканского города Надора, соседнего с Мелильей, для оказания медицинской помощи доставили нескольких получивших травмы полицейских и мигрантов.

Попытки большего числа мигрантов прорваться из Марокко в Испанию продолжаются с 2021 г. До урегулирования двухсторонних отношений в марте этого года Испания обвиняла Рабат в поощрении этих попыток. Отношения Марокко с Испанией были испорчены из-за споров по поводу статуса Западной Сахары.