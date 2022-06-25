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мир

Мигранты предприняли попытку прорыва из Марокко в испанский анклав Мелилья

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 Андрей Позняков
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Противостояние на границе испанского анклава Мелилья на севере Африки
Противостояние на границе испанского анклава Мелилья на севере Африки   -   Авторское право  Javier Bernardo/AP Photos

По меньшей мере 18 человек погибли при попытке прорваться через границу из Морокко в испанский анклав Мелилья на средиземноморском побережье Африки. В официальных сообщениях говорится о давке и падении людей с большой высоты. По данным испанской администрации, шестиметровое заграждение штурмовали порядка двух тысяч мигрантов, их пытались остановить марокканские силы безопасности и пограничники Мелильи.

Силовиков забрасывали камнями. Сообщается о десятках пострадавших с обеих сторон. По последним данным, более 130 человек смогли прорваться на территорию Испании. Они задержаны.

Штурм произошёл на фоне улучшения отношений между Рабатом и Мадридом, осложнившихся из-за разногласий о статусе Западной Сахары. Ранее в разгар дипломатического противостояния острый миграционный кризис разразился вокруг другого испанского анклава Сеута. Когда мароканские власти ослабили меры безопасности у границы, тысячи мигрантов пытались прорваться на территорию Испании в надежде затем перебраться в Европу.