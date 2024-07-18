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Южная Европа борется с волной жары

Отдыхающие наслаждаются солнцем на пляже Барселонета в Барселоне, Испания, во вторник, 13 июня 2017 года.
Отдыхающие наслаждаются солнцем на пляже Барселонета в Барселоне, Испания, во вторник, 13 июня 2017 года. Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Экстермальная жара на юге Европе: в Греции на несколько часов в день закрывается Акрополь; рекордные температуры в Хорватии; в Румынии от перегрева на солнце скончался человек.

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Греция

Министерство культуры Греции распорядилось закрыть в среду доступ туристов в афинский Акрополь на несколько часов в середине дня из-за жары. По прогнозам метеорологов, горячий ветер из Африки продолжить накалять температуру воздуха в Греции еще несколько дней - по крайней мере, до воскресенья. Ожидается, что температура поднимется до 43 градусов по Цельсию

Светлана Блеско, туристка из Канады:

"Жара просто невероятная. Да. Нужно избегать обезвоживания, много пить, и, надеюсь, тогда можно выжить в такую ​​погоду".

Хорватия

Улицы Старого города в Дубровнике заполнены туристами, несмотря на сильную жару. Хорватия сообщила о самой высокой за всю историю метеонаблюдений в стране температуре на своём адриатическом побережье.

Тысячи жителей и гостей Дубровника ищут хоть какую-то тень, чтобы спрятаться от палящего солнца во время прогулок по городу.

Пляжи близлежащего курорта Сребрено заполнены людьми, купающимися или отдыхающими под пляжными зонтиками.

Румыния

В Яссах на северо-востке Румынии один человек скончался, а другой находится в очень тяжелом состоянии после дня, проведенного на солнце.

Врачи говорят, что важно знать симптомы гипертермии и обезвоживания и действовать как можно быстрее.

В стране сохраняется оранжевый уровень тревоги в связи с теловой волной.

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