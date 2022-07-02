Гибель мигрантов: протесты в Испании и Марокко

Тысячи людей собрались на акции протеста в Мадриде, Барселоне и Марокко, возмущённые новостью о гибели на прошлой неделе мигрантов, пытавшихся прорваться на испанскую территиорию. По разным данным, были убиты от 23 до 38 человек.

Около 2000 мигрантов, в основном из стран Африки к югу от Сахары, штурмовали забор из Марокко в Мелилью - крошечный североафриканский полуанклав Испании.

Николь Ндонгала, председатель Ассоциации Карибу:

"Мы видели, как африканцы, пытающиеся найти лучшую жизнь, были безжалостно убиты. Таким образом, жизнь людей, особенно чёрной расы, не имеет значения. Виноваты как марокканское, так и испанское правительства, потому что мы можем ясно видеть лицемерие, существующее в мире".

Премьер-министр Испании Педро Санчес заверил , что власти Мадрида готовы к полному сотрудничеству с испанскими и марокканскими следственными органами. Это заявление прозвучало после того как Организация Объединённых Наций осудила чрезмерное применение силы на испано-марокканской границе, назвав это "неприемлемым".

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