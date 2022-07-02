Гибель мигрантов: протесты в Испании и Марокко

Гибель мигрантов: протесты в Испании и МароккоКомментарии
Тысячи людей собрались на акции протеста в Мадриде, Барселоне и Марокко, возмущённые новостью о гибели на прошлой неделе мигрантов, пытавшихся прорваться на испанскую территиорию. По разным данным, были убиты от 23 до 38 человек.
Около 2000 мигрантов, в основном из стран Африки к югу от Сахары, штурмовали забор из Марокко в Мелилью - крошечный североафриканский полуанклав Испании.
Николь Ндонгала, председатель Ассоциации Карибу:
"Мы видели, как африканцы, пытающиеся найти лучшую жизнь, были безжалостно убиты. Таким образом, жизнь людей, особенно чёрной расы, не имеет значения. Виноваты как марокканское, так и испанское правительства, потому что мы можем ясно видеть лицемерие, существующее в мире".
Премьер-министр Испании Педро Санчес заверил , что власти Мадрида готовы к полному сотрудничеству с испанскими и марокканскими следственными органами. Это заявление прозвучало после того как Организация Объединённых Наций осудила чрезмерное применение силы на испано-марокканской границе, назвав это "неприемлемым".
01:05 КОНЕЦ