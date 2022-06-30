Биотопливо для самолетов

Перед авиакомпаниями поставлена задача добиться нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Для ее достижения европейская комиссия реализует сразу несколько проектов. Один из них - Connecting Europe Days - собрал своих участников из разных стран в Лионе.

— Полная эмиссия в глобальном масштабе, установленные в рамках Парижских соглашений, - это обязательство, которое должно быть выполнено к 2050 году. Мыв Лионском аэропорте достигнем его к 2026 году, что почти на 25 лет раньше запланированного срока Николя Нотебаерт, генеральный директор VINCI Concessions и президент VINCI Airports

Одним из средств достижения нулевых выбросов является сокращение использования ископаемого топлива, на которое приходится большая часть вредных выбросов. Это возможно с помощью более эффективных двигателей и менее загрязняющих видов топлива. Однако, как объясняет Еврокомиссар по транспорту, такие транспортные средства должны отвечать четким требованиям.

Адина-Иона Валеан, европейский комиссар по транспорту:

— Альтернативное топливо должно быть более чистыми, чтобы его можно было бы использовать для более экологичных видов транспорта. Для нас важно быть бдительными и не позволять различным игрокам конкурировать за один и тот же вид топлива. Поэтому мы поддерживаем разнообразие в разработках и пытаемся продвигать те технологии, которые больше подходят для декарбонизации, в том или ином виде.

Вызов, принятый энергетическими гигантами, направлен на увеличение доли биотоплива с параллельным сокращением выбросов загрязняющих веществ.

Этот вариант уже доступен благодаря так называемому BAF combustib ile - смеси керосина и пропеллентов биологического происхождения.

Жоэль Наварон, Total Energies Aviation:

— Если бы использовалось 100-процентное биотопливо, а это технологически возможно уже сегодня, то выбросы были бы на 90 процентов ниже, чем при использовании эквивалентного ископаемого топлива.

Для авиационного сектора работа над преобразованиями только начинается. На ближайшее будущее, перед конструкторами и разработчиками нового топлива поставлена задача построить самолеты, летающие на водороде.