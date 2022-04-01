Власти Франции для автомобилистов сделали скидку на топливо - это не первоапрельская шутка

Во Франции на автозаправочных станциях выстроились очереди. Автовладельцы стремятся заполнить баки своих машин: цены на бензин и дизельное топливо снизились.

Это не первоапрельская шутка, а прямое следствие предоставленной французским правительством скидки на топливо в размере не менее 18-ти евроцентов за литр. Цель властей - помочь автомобилистам справиться с ростом цен на энергоносители из-за войны на Украине. Скида будет действовать до 31-го июля.

"Когда я увидела эти цены, я удивилась и была очень довольна. Я решила, раз такой случай подвернулся, надо залить полный бак", - говорит владелица машины.

Ей вторит другая: "Чтобы полностью заправить машину... Ну, это уже лучше для кошелька. Я сейчас заплатила 80 евро. На прошлой неделе было 98 евро, почти 100".

Цены на бензин во Франции по-прежнему остаются высокими, но все же теперь они ниже символической отметки в два евро за литр.

Меры по поддержке граждан приняли и другие европейские страны. Испания, чтобы помочь потребителям справиться с инфляцией, реализовала план помощи в размере 6 миллиардов евро, в результате чего станции получают скидку в 20 евроцентов за литр.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях наGoogle Play и App Store.