Церемония открытия Олимпиады в Париже вызвала неоднозначную реакцию

By Euronews

Яркое шоу в столице Олимпийских игр одни называют уникальным грандиозным спектаклем, другие считают его излишне провокационным

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Механические лошади, бородатые женщины, Леди Гага и Мария-Антуанетта с отрубленной головой в руках - по Парижу с размахом прокатилась церемония открытия Олимпийских игр, вызвавшая неоднозначную реакцию и эмоции.

Телезрителям было представлено зрелище, в котором в качестве огромной сцены выступили река Сена, а также мосты и крыши домов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала на сайте X, что это событие прославило "глобальное сотрудничество, солидарность, справедливость и спортивное упорство".

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что церемония была "уникальной" и пожелал немецкой олимпийской команде удачи на предстоящих играх.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, высоко оценил выступление канадской певицы Селин Дион, назвав его таким, которое "мы никогда не забудем".

Селин Дион выступает на церемонии открытия Игр в Париже AP/Olympic Broadcasting Services

Неоднозначные отзывы

В других странах отзывы о церемонии были не столь восторженными. Многие пользователи социальных сетей назвали "странной" и раскритиковали решение провести ее на реке Сене, а не на стадионе, где она традиционно проводится.

В одной из рецензий на церемонию британская газета The Guardian назвала ее проведение "неровным" и отметила, что дождь, который продолжался на протяжении нескольких выступлений, отвлекал внимание.

Зрители под дождем Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Представитель российского МИДа Мария Захарова, выступила с развернутым критическим "анализом" постановки, усмотрев в ней, в частности, "ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом - Тайной вечерей, где апостолов изображали трансвеститы".

Французская газета Le Figaro также признала, что некоторые моменты шоу были "просто чересчур", а воссоздание Тайной вечери Иисуса и его апостолов на фоне показа мод было "излишне провокационным".