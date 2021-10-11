"Лига влияния": экология и инклюзивность

Тысячи любителей парусного спорта заполнили в эти выходные набережную испанского города Кадиса, где завершился шестой этап серии Гран-при SailGP. После нелёгкой борьбы на первое место вышла Австралия. Ещё одним важным событием регаты стало появление «Лиги влияния», задачей которой станет привлечение внимания к проблемам окружающей среды и борьба за инклюзивность.

– Одна из задач «Лиги влияния» – это изменение поведения, – говорит Фиона Морган, руководитель отдела задач и влияния SailGP. – Нужно набраться храбрости и действовать прямо сейчас, чтобы добиться хотя бы небольших перемен. Не хочу звучать мрачно, но климатический кризис – это реальность. Всем пора пробудиться, и это касается и спорта.

У «Лиги воздействия» будет собственная таблица лидеров – параллельно с общей турнирной таблицей. Очки в неё будут зачисляться для каждой команды на основании критериев, касающихся применения новаторских технологий, направленных на использование чистой энергии и отказ от одноразового пластика.

– Полагаю, что «Лига влияния» очень важна для регаты, – считает Бен Эйнсли из британской команды, – поскольку речь идёт о вопросах устойчивого развития, которые так волнуют и лигу, и все команды, это укрепляет дух соревнования, что я считаю – отличная инициатива.

– Спорт может повлиять на очень большое число людей, –отмечает Натан Уттеридж из японской команды. – Значение парусного спорта не так велико, как у футбола или Формулы-1, но если в этих видах спорта станут действовать так же, как мы, то последуют большие перемены. Мы задаём тенденцию, и, надеюсь, другие её подхватят.

Победители «Лиги влияния» будут объявлены после завершения сезона в Сан-Франциско в марте. Они получат финансирование для своих партнёров – НКО, представители которых будут консультировать их во время соревнований.

– Заплыв в Кадисе оправдал возложенные ожидания, – передаёт Энди Робини, корреспондент Euronews, – но для большинства из этих опытных моряков речь уже не шла лишь о том, чтобы первыми пересечь финишную черту. Ведь теперь они также стремятся к переменам и к лучшему будущему. Последуют ли и другие виды спорта их примеру – покажет время.