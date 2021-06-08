Золото Кумтора: экология и политика

Экология или политика: власти Киргизии ввели прямое управление на золоторудном месторождении Кумтор, которое расположено в горах Тянь-Шаня на высоте 4000 метров над уровнем моря.

Управляющую компанию — канадскую Centerra — Бишкек обвиняет в грубейшем нарушении экологических норм, которые привели к катастрофическим последствиям. Незаконное сваливание отработанной породы прямо на окружающие ледники привело к их почти полному исчезновению. По данным госкомэкологии страны, за два десятка лет на лёд было выброшено боле миллиарда тонн пустых пород.

Динара Кутманова, председатель госкомитета по экологии и климату:

"Самая большая опасность в том, что хвостохранилище находится прямо под озером Петрова ледникового происхождения. Есть большая опасность прорыва этого озера. Тогда эти воды просто сметут дамбу хвостохранилища, и накопленные там токсичные вещества будут смыты в реки".

С канадской компании требуют штраф в три миллиарда долларов. В ответ канадцы начали процедуру банкротства. В администрации шахты заявляют, что даже с чисто экологической точки зрения было бы неверно возлагать всю вину на управляющую организацию.

Ольга Медоева, глава отдела по защите экологии рудника Кумтор:

"Научные сотрудники отмечают в своих отчетах что основное влияние на ледники не только Кумтора, но по всему миру, и в Центральной Азии в том числе, оказывают именно климатические изменения, потепление климата. И мы также отмечаем, что на леднике Кумтор происходит повышение температуры воздуха".

Кумтор — одно из главнейших предприятий Киргизии, оно обеспечивает около 10% ВВП. Это уже не первый конфликт вокруг рудника. Ещё в 2014 году была проведена крупная реструктуризация. Поэтому некоторые аналитики, не оправдывая действий канадского предприятия, говорят о глубокой коррупции в киргизском руководстве, и даже усматривают в этом деле руку Москвы или Пекина. По их мнению, если Бишкек продолжит курс на фактическую национализацию рудника, ему могут грозить колоссальные потери инвестиций и даже санкции.