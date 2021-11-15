Венгрия заморозила розничную цену на топливо

Правительство Венгрии заморозило розничную цену на бензин. С понедельника стоимость литра 95-го или дизеля не может превышать 480 форинтов. Это примерно 1,32 евро.

Декрет не предусматривает ограничений на оптовую цену, так что убытки понесут автозаправочные станции.

"Заморозка цен на уровне 480 форинтов ограничивает маржу ритейлеров. Если раньше они зарабатывали 30-35 форинтов, то теперь будут получать от 8 до 15", — говорит аналитик портала portfolio.hu Аттила Вайнхардт.

Особенно пострадают мелкие игроки рынка: если оптовая цена продолжит расти, а курс форинта по отношению к доллару — падать, небольшим АЗС придется работать в убыток.

Ранее оптовая цена на топливо в Венгрии достигала примерно 1,42 евро.

Правительственный декрет ограничил розничную цену бензина на три месяца. Этот срок может быть продлен.