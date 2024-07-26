"Возможно, Парижу это не нужно": французы устали от Олимпиады до ее начала

Олимпиада-2024 заявлена хозяйкой мероприятия, Францией, как самая экологичная, инклюзивная и дешевая в новейшей истории. Корреспондент Моника Пина посмотрела на обратную стороны "олимпийской медали", узнав, чем подготовка к празднику раздражает население.

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Париж - бесспорный главный герой Олимпийских игр 2024 года. Франция не скрывала и не скрывает, что хочет отличиться, организовав самые экологичные и бюджетные Игры в истории, которые, по замыслу, станут моделью и для будущих соревнований.

Особенность нынешней Олимпиады в том, что многие состязания проходят в центре города, рядом со знаковыми памятниками французской столицы. 95% инфраструктуры, таким образом, уже существовала, что позволило сократить расходы примерно до 9 миллиардов евро. Игры в Париже 2024 года - самые дешевые за последние десятилетия. Городские власти убеждены, что затраты окупятся, так как олимпийское наследие будет служить людям.

Так ли это? "Игры дали огромный толчок развитию, - объясняет Пьер Рабадан, заместитель мэра Парижа по вопросам спорта. - Нам удалось за 4-5 лет завершить работы, на которые в другое время ушло бы лет 10-15. Мы смогли преобразить целые районы".

Но подготовка города к спортивным состязаниям для рядовых парижан - это пробки, взвинченность, невозможность комфортно передвигаться и парковаться. "Люди нервные, постоянно выплескивается агрессия, - говорит нам женщина на улице. - Возможно, Парижу это не было нужно".

Огромные инвестиции сделаны и к северу от французской столицы. Олимпийская деревня - крупнейшая постоянная инфраструктура, построенная в Сен-Сен-Дени, самой бедной коммуне материковой Франции. Она представлена как ультрасовременный экологически безопасный район. После Игр деревня станет жилым кварталом, но квартиры продаются с трудом. Средняя цена в 7000 евро за квадратный метр слишком высока для этого места.

Беднейший департамент, таким образом, стал ключевым местом нынешних Игр. Здесь находится стадион "Стад де Франс", отремонтированный к этому событию, и новый аквацентр стоимостью 175 миллионов евро. Однако спорт в регионе по-прежнему остается роскошью для обычных людей. "Большинству спортивных сооружений тут - по 50 лет, - объясняет Серж Рейтшесс, бывший учитель физкультуры, член CoPer 93, местного движения за развитие спорта в школе. - У нас примерно 16 спортивных комплексов на 10000 жителей, в то время как в среднем по стране эта цифра близка к 50".

Сен-Сен-Дени получил "на Олимпиаду" более миллиарда евро, но жители утверждают, что из этих средства на местные спортивные объекты пошло критически мало. Они сожалеют, что при ремонте не всегда учитываются реальные потребности населения. Алис Ривьер, представитель родительской федерации FCP 93, объясняет: ученики в среднем будут терять час, чтобы добраться до нового спортивного зала. "Это все равно, что тратить 20 минут на то, чтобы дойти до класса английского языка, - приводит она пример. - Зал - такое же школьное помещение".

Олимпийские Игры преподносятся как открытые и инклюзивные. Но группа "Другая сторона медали" обвиняет организаторов в том, что за последний год они провели настоящую социальную чистку. По данным коллектива, объединяющего около ста ассоциаций и неправительственных организаций, за последний год выселено более 12 500 человек, что почти на 40 % больше, чем в 2021-2022 годах. Представители благотворительных организаций утверждают, что самых уязвимых выдворяют из столицы, не предлагая постоянного решения.

Префектура при попустительстве мэрии стремится к одному - выселить всех, кого они не хотят видеть во время Олимпийских Игр. Матье Пастор.

"Префектура при попустительстве мэрии стремится к одному - выселить всех, кого они не хотят видеть во время Олимпийских Игр, - говорит Матье Пастор из группы 20ème Solidaire. - Несовершеннолетних без сопровождения взрослых и всех бездомных грузят в автобусы и вывозят в Орлеан, Анже или Марсель. Каждый день в Париже десяткам молодых людей отказывают в статусе несовершеннолетних, чтобы больше не заботиться о них".

Матье Пастор обращает внимание, что в распоряжении парижской мэрии - огромные ресурсы и доступ к пустующему жилью, где можно разместить нуждающихся, но "никто ничего не делает".

Городские власти парируют, что хотят найти долгосрочные решения для этих групп населения и не увязывают проблему с Играми. На вопрос, почему муниципалитет не подумал об их судьбе заранее, Рабадан ответил, что "это не входит в его обязанности". "Если даже у вас есть помещения, вы должны заплатить ассоциациям, чтобы они размещали там людей, а это - инвестиции", - поясняет он, утверждая, что проблема должна решаться на уровне государства.

Удастся ли Франции создать прецедент для следующих Игр? Время споров прошло. Свое слово сейчас скажут спортсмены, а олимпийская машина Лос-Анджелеса - 2028 года тем временем уже запущена.