Крымские рыбаки несут колоссальные убытки из-за войны

С 24 февраля из-за активных боевых действий полностью остановлен рыбный промысел в северо-западной акватории Черного моря. Сотни судов не могут пришвартоваться у берегов Крыма.

Местные предприятия несут колоссальные убытки. К примеру, в этом году они смогут выловить 100 тонн камбалы-калкана, одного из основных видов промысловых рыб в Крыму. Обычная квота составляет 352 тонны.

Власти обещают возместить рыбодобывающим предприятиям нанесенный ущерб.

Андрей Безух, предприниматель:

— Полностью остановили все судоходство, в том числе и промысел. Суда с северо-западного Крыма встали на прикол, то есть выход в море был запрещен в связи со спецоперацией. Что будет дальше - мы не знаем. [...] Предприятие несут убытки. Люди расстроены. Вынуждены за это время искать себе другую работу.

Из-за блокировки акватории Черного и Азовского морей ущерб несет и украинская экономика. В портах вынуждены простаивать как минимум 70 сухогрузов, в основном иностранных.

Украина теряет миллионы долларов из-за проблем с экспортом, а невозможность доставить по морю товары первой необходимости, в первую очередь зерно, ставит под угрозу мировую продовольственную безопасность.

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