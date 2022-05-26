Текстовая трансляция Euronews | Россия штурмует Северодонецк с трёх сторон | 92-й день войны

Около 95% территории Луганской области находится под контролем российских войск. Об этом заявил глава региона Сергей Гайдай, отметив, что административный центр Северодонецк почти полностью разрушен. По его словам, химический завод "Азот", где, в частности, укрываются мирные жители, подвергается авиаударам, что напоминает ситуацию на "Азовстали" в Мариуполе. Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк утверждает, что город, в котором остаются 12-13 тысяч жителей, всё ещё не окружён ВС РФ.

В Офисе Генерального прокурора Украины сообщили, что более 676 детей пострадали в результате войны. По информации ювенальных прокуроров, 240 детей погибли и более 436 ранены.

Страны НАТО не готовы поставлять Украине танки и самолёты из-за риска прямой конфронтации с Россией. Об этом неформальном соглашении сообщила газета Zeit со ссылкой на немецкое информагентство DPA.

Верховный суд РФ отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании украинского полка "Азов" террористической организации на 29 июня. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в Давосе, что ущерб для гражданских объектов страны оценивается в 90-100 миллиардов евро. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что в 4 и 5 июля в Лугано пройдёт конференция по послевоенному восстановлению Украины.