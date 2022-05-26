Текстовая трансляция Euronews | Россия штурмует Северодонецк с трёх сторон | 92-й день войны

Текстовая трансляция Euronews | Россия штурмует Северодонецк с трёх сторон | 92-й день войныКомментарии
Около 95% территории Луганской области находится под контролем российских войск. Об этом заявил глава региона Сергей Гайдай, отметив, что административный центр Северодонецк почти полностью разрушен. По его словам, химический завод "Азот", где, в частности, укрываются мирные жители, подвергается авиаударам, что напоминает ситуацию на "Азовстали" в Мариуполе. Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк утверждает, что город, в котором остаются 12-13 тысяч жителей, всё ещё не окружён ВС РФ.
В Офисе Генерального прокурора Украины сообщили, что более 676 детей пострадали в результате войны. По информации ювенальных прокуроров, 240 детей погибли и более 436 ранены.
Страны НАТО не готовы поставлять Украине танки и самолёты из-за риска прямой конфронтации с Россией. Об этом неформальном соглашении сообщила газета Zeit со ссылкой на немецкое информагентство DPA.
Верховный суд РФ отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании украинского полка "Азов" террористической организации на 29 июня. Заседание пройдёт в закрытом режиме.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в Давосе, что ущерб для гражданских объектов страны оценивается в 90-100 миллиардов евро. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что в 4 и 5 июля в Лугано пройдёт конференция по послевоенному восстановлению Украины.
Минобороны Великобритании анализирует тактические неудачи воздушно-десантных сил России с начала войны в Украине, к которым в ведомстве отнесли:
- попытку наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте;
- отсутствие успехов на Изюмском направлении с апреля;
- недавние неудачные попытки форсирования реки Северский Донец.
По данным министерства, российское военное руководство делало ставку именно на ВДВ: численность элитных войск достигает 45 тысяч человек – в основном контрактников. Тем не менее неправильное управление и постановка задач, которые больше подходят для пехоты, привели к значительным потерям.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/rE0lcSuRxb
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QCCDhm8rHj
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Убиты 11 украинских военнослужащих и 15 "прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава".
Также на брифинге российского военного ведомства говорилось об уничтожении в районе железнодорожной станции Покровск Донецкой области подразделений и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, "прибывшей для усиления украинской группировки" в Донбассе.
*базируется в Ивано-Франковской области – Euronews.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас предположил, что российские планы по "паспортизации" населения Херсонской области не будут реализованы, как и попытки проведения "референдума" в оккупированном регионе. Дипломат заявил, что в любом случае Евросоюз никогда не признает законность подобных процедур.
Russian occupation forces had to abandon all ideas of a “referendum” in Kherson region due to the lack of any support. Why do they think that the now planned “passportizatsiya” will have better uptake? And in any case, nobody will recognize any acts of that kind, ever.— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 26, 2022
AFP со ссылкой на Минобороны Франции: французский военный госпиталь в Перси под Парижем принял первых двух раненых украинских солдат.
Ранее военное руководство Украины опубликовало кадры самоходных артиллерийских установок Caesar, поставленных Францией и уже отправленных на передовую:
"Гаубиці “Caesar” вже на передовій"https://t.co/lHobV0bUDbpic.twitter.com/zYUjzwfD1j— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) May 25, 2022
ТАСС: партия "Единая Россия" закрепит сенаторов и депутатов Госдумы за территориями Донбасса. Миссия российских парламентариев – "гармонизация законодательства".
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил также создать в Донбассе особую экономическую зону.
В утренней сводке украинского Генштаба говорится о попытках ВС РФ улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и взять под полный контроль Лиман с помощью артиллерии и авиации. Отмечается также возобновление наступления на Славянск. В военном органе утверждают, что на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 10 атак россиян.