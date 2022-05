Текстовая трансляция Euronews | Россия штурмует Северодонецк с трёх сторон | 92-й день войны

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас предположил, что российские планы по "паспортизации" населения Херсонской области не будут реализованы, как и попытки проведения "референдума" в оккупированном регионе. Дипломат заявил, что в любом случае Евросоюз никогда не признает законность подобных процедур.

Russian occupation forces had to abandon all ideas of a “referendum” in Kherson region due to the lack of any support. Why do they think that the now planned “passportizatsiya” will have better uptake? And in any case, nobody will recognize any acts of that kind, ever.