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Текстовая трансляция Euronews | Россия штурмует Северодонецк с трёх сторон | 92-й день войны

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 Alexander Kazakevich
Ребёнок у разрушенного дома, Краматорск, 25 мая 2022
Ребёнок у разрушенного дома, Краматорск, 25 мая 2022   -   Авторское право  ARIS MESSINIS / AFP

Около 95% территории Луганской области находится под контролем российских войск. Об этом заявил глава региона Сергей Гайдай, отметив, что административный центр Северодонецк почти полностью разрушен. По его словам, химический завод "Азот", где, в частности, укрываются мирные жители, подвергается авиаударам, что напоминает ситуацию на "Азовстали" в Мариуполе. Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк утверждает, что город, в котором остаются 12-13 тысяч жителей, всё ещё не окружён ВС РФ.

В Офисе Генерального прокурора Украины сообщили, что более 676 детей пострадали в результате войны. По информации ювенальных прокуроров, 240 детей погибли и более 436 ранены.

Страны НАТО не готовы поставлять Украине танки и самолёты из-за риска прямой конфронтации с Россией. Об этом неформальном соглашении сообщила газета Zeit со ссылкой на немецкое информагентство DPA.

Верховный суд РФ отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании украинского полка "Азов" террористической организации на 29 июня. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в Давосе, что ущерб для гражданских объектов страны оценивается в 90-100 миллиардов евро. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что в 4 и 5 июля в Лугано пройдёт конференция по послевоенному восстановлению Украины.

11:32

Минобороны Великобритании анализирует тактические неудачи воздушно-десантных сил России с начала войны в Украине, к которым в ведомстве отнесли:

  • попытку наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте;
  • отсутствие успехов на Изюмском направлении с апреля;
  • недавние неудачные попытки форсирования реки Северский Донец.

По данным министерства, российское военное руководство делало ставку именно на ВДВ: численность элитных войск достигает 45 тысяч человек – в основном контрактников. Тем не менее неправильное управление и постановка задач, которые больше подходят для пехоты, привели к значительным потерям.

11:11

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Убиты 11 украинских военнослужащих и 15 "прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава".

Также на брифинге российского военного ведомства говорилось об уничтожении в районе железнодорожной станции Покровск Донецкой области подразделений и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, "прибывшей для усиления украинской группировки" в Донбассе.

*базируется в Ивано-Франковской области – Euronews.

11:03

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас предположил, что российские планы по "паспортизации" населения Херсонской области не будут реализованы, как и попытки проведения "референдума" в оккупированном регионе. Дипломат заявил, что в любом случае Евросоюз никогда не признает законность подобных процедур. 

10:51

AFP со ссылкой на Минобороны Франции: французский военный госпиталь в Перси под Парижем принял первых двух раненых украинских солдат

Ранее военное руководство Украины опубликовало кадры самоходных артиллерийских установок Caesar, поставленных Францией и уже отправленных на передовую:

10:44

ТАСС: партия "Единая Россия" закрепит сенаторов и депутатов Госдумы за территориями Донбасса. Миссия российских парламентариев – "гармонизация законодательства".

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил также создать в Донбассе особую экономическую зону.

10:23

В утренней сводке украинского Генштаба говорится о попытках ВС РФ улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и взять под полный контроль Лиман с помощью артиллерии и авиации. Отмечается также возобновление наступления на Славянск. В военном органе утверждают, что на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили 10 атак россиян. 