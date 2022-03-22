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Новости Европы

Брюссель компенсирует потери европейским рыбакам

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 Aida Sanchez Alonso
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Брюссель компенсирует потери европейским рыбакам
Авторское право  Aida Sánchez, Euronews

Война у восточных рубежей Евросоюза нарушает работу тех отраслей его хозяйства, которые и без того находились в тяжелом положении. Это, в частности, рыболовство. За последние месяцы, и особенно недели, в связи с ростом цен на российскую нефть в Бельгии подорожало дизельное топливо газойль для лодок и траулеров, одним из которых владеет Геерт Де Грот:

«Мы скоро не сможем себе позволить не только газойль, но много других нефтепродуктов. Кроме того нам нужно железо и другие материалы, цены на которые быстро растут. Мы неплохо зарабатываем на продаже рыба, но этого недостаточно, чтобы покрыть наши расходы».

Соседняя Франция помогает рыбакам запасаться топливом, а в Испании, они бастуют. В большинстве же остальных стран ЕС до сих пор не приняты никаких мер, обеспечивающих дальнейший промысел в морях.

Корреспондент Euronews Аида Санчес передаёт:

«Ситуация становится критической для судов, выходящих из бельгийского порта Остенде, чтобы ловить рыбу в британских водах. Всего год назад заправить топливный бак стоило вдвое меньше, чем сейчас. Поэтому более двадцати стран ЕС во главе с Испанией обратились в Еврокомиссию с просьбой о чрезвычайных мерах".

И Брюссель их услышал. Он предложил другим столицам оказать сектору государственную помощь, а именно выплатить операторам компенсацию до 35 тыс евро за дополнительные производственных затраты, в первую очередь, на топливо. Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс обещает также привести в действие антикризисный механизм, позволяющий использовать общие средства для смягчения последствий роста цен в отдельных странах ЕС:

«Государствам-членам следует побыстрее использовать эти возможности, чтобы деньги поступили к рыбакам и в перерабатывающую промышленность как можно скорее».

Комплекс мер помощи отрасли начнёт осуществляться уже через несколько дней и будет иметь обратную силу - с начала российского вторжения на Украину 24 февраля.

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