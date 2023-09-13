By Euronews

ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по Севморзаводу в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей ЧФ, сообщили в Министерстве обороны РФ

При ракетной атаке возник пожар на территории Севастопольского морского завода, заявил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

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По его данным, в результате удара пострадали 24 человека, четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Атака была совершена около 3:30 по мск. В городе сработало ПВО. Пожару присвоили четвертый класс опасности.

Как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В результате атаки повреждения получили два корабля, находящиеся на ремонте.