Португалия: оппозиция наступает на пятки партии Кошты

Исход парламентских выборов в Португалии может быть любым - говорят аналитики, не берясь прогнозировать результаты.

Официальный день голосования - воскресенье 30 января. Но в связи с пандемией, для желающих выполнить свой гражданский долг досрочно избирательные участки открылись несколько дней назад.

Согласно опросам, правящую Партию социалистов (СП) почти догнала оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП). Отставание всего - 3%. Шансы попасть в новое правительство сохраняют также "Левый блок" и ультраправая партия "Чега" ("Хватит").

Абсолютное большинство, которого после роспуска парламента надеялся добиться премьер-министр страны и лидер социалистов Антониу Кошта, те вряд ли получат. Зато в случае победы, перед ними откроется перспектива соглашения с консерваторами.

Председатель СДП Руи Рио заявил, что предложение от соцпартии принято, выразив надежду, на то что СП поступит точно так же, если выборы выиграют социал-демократы.

Впрочем, о большой правительственной коалиции социалистов с оппозицией пока речи нет. Последний раз подобное происходило в 80-х. И опыт сотрудничества был не самым удачным.

Также не исключено, что в случае победы, консерваторы обратят взор на набирающих силу ультраправых из "Чега", и вместе с правыми из "Либеральной инициативы" образуют альянс.

Тем временем "Левый Блок" объявил о готовности объединиться с социалистами. Но не стоит забывать, что ранее он не поддержал своего давнего союзника при рассмотрении проекта бюджета. После чего и была распущена Ассамблея республики и назначены досрочные выборы.

Вне зависимости от их исхода, новому правительству предстоит справляться с последствиями СOVID-кризиса. Хотя не без помощи ЕС и больших средств из фонда восстановления после пандемии.