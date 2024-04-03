Новое правительство Португалии приступило к работе

Новый кабинет министров Португалии приведён к присяге после напряженных выборов. Лишь один из 17 министров имеет опыт работы в правительстве.

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Правоцентристское правительство меньшинства в Португалии пришло к власти, через несколько дней после первого испытания в парламенте. Оно, выявило как ловушки, так и возможности, с которыми сталкиваются новые власти после внезапного всплеска поддержки радикальной правопопулистской партии на недавних всеобщих выборах.

Только один из 17 министров Приведенных к присяге на церемонии в лиссабонском Национальном дворце Ажуда XIX века, ранее имел опыт работы на высшем правительственном уровне. Даже премьер-министр Луис Монтенегро, который обещал, что кабинет будет состоять из специалистов, не входящих в обычные политические круги, никогда раньше не входил в правительство.

"Мы, как и обещали, будем сосредоточены на решении проблем людей и продвижении национальных интересов", — заявил Монтенегру на церемонии приведения к присяге.

Некоторые ключевые члены кабинета министров провели время в Брюсселе и знакомы с коридорами власти Европейского Союза. В их число входят министр иностранных дел Паулу Ранжел и министр обороны Нуну Мелу, которые были европейскими законодателями с 2009 года.

Португалия, страна с населением 10,3 млн человек, до 2026 года получит от ЕС более 22 млрд евро для стимулирования роста и содействия экономическому развитию и реформам.

Монтенегру, новый премьер-министр, пообещал выполнить свои предвыборные обещания по снижению налогов, повышению зарплат и пенсий, а также улучшению государственных услуг, сделать экономику более конкурентоспособной, а правительство более эффективным.

Альянс, возглавляемый Социал-демократической партией, одержал победу на выборах в прошлом месяце, но получил лишь 80 мест в 230-местном Национальном собрании, парламенте Португалии.

Левоцентристская Социалистическая партия, которая на протяжении десятилетий чередовалась у власти с социал-демократами, получила 78 мандатов.