Португалия: разногласия по бюджету приведут к досрочным выборам

Португалия: разногласия по бюджету приведут к досрочным выборамКомментарии
Бюджет расколол коалицию левых сил в Португалии. Что, как ожидается, приведет к досрочным выборам и поставит крест на планах восстановления страны после пандемии.
Парламент Португалии отклонил предложенный социалистическим правительством меньшинства государственный бюджет на 2022 год.
У соцпартии премьер-министра Антониу Кошты лишь 108 мандатов в 230-местной палате. Но после нескольких недель переговоров поддерживать ее отказались леворадикальные союзники из Коммунистической партии и Левого блока.
Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, предупредил, что назначит досрочные выборы, если парламент не одобрит план государственных расходов на следующий год.
Согласно конституции и с учетом рождественских праздников досрочные выборы могут пройти в январе. Это означает, что новый проект бюджета на 2022 год, вероятно, будет представлен парламенту не раньше апреля.
Страна погружается в политический кризис в том момент, когда правительство было готово подстегнуть экономику после пандемии COVID-19, направив 45 миллиардов евро помощи от Европейского союза.