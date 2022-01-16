Португалия готовится к выборам

В Португалии на финишную прямую вышла предвыборная кампания. Парламентские выборы официально состоятся 30 января, но досрочно можно начать голосовать уже через неделю.

Представители всех партий отправляются на митинги и встречи с избирателями. Главным "соперником" политики считают низкую явку — которая очевидно будет ещё ниже, учитывая волну омикрона. Так что среди восхвалений своей партии и осуждения оппонентов всегда есть место призывам в принципе придти голосовать.

Антониу Кошта, премьер-министр Португалии:

"Не важно, когда именно мы проголосуем — 30-го или досрочно 23-го важно, чтобы мы все проголосовали. Волеизъявление — это коллективное действие, один из прекраснейших аспектов демократии".

Досрочные выборы были объявлены в Португалии в начале ноября: парламент не смог утвердить бюджет на 22-й год, в основном из-за позиции левых партий, требовавших реформ в здравоохранении, повышения зарплат и пенсий. Сторонники действующего премьера не обладают большинством, а к компромиссу придти не удалось.

Так что президент Португалии объявил о формальном роспуске парламента, обвинив упорствующую оппозиции в безответственности.