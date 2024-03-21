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Президент Португалии поручил Монтенегру сформировать правительство

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза и Луиш Монтенегру, лидер правой и правоцентристской коалиции
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза и Луиш Монтенегру, лидер правой и правоцентристской коалиции Авторское право Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Новый кабинет министров Португалии поручено сформировать Луишу Монтенегро, лидеру коалиции, победившей на выборах. Он отвергает союз с ультраправыми и готов возглавить правительство меньшинства

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Новый кабинет министров  Португалии поручено сформировать Луишу Монтенегро, лидеру коалиции, победившей на выборах. Он отвергает союз с ультраправыми и готов возглавить правительство меньшинства

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поручил Луишу Монтенегру, лидеру правой и правоцентристской коалиции, победившей на выборах в законодательные органы, сформировать правительство. Монтенегру заявил, что договорился с президентом вернуться в его резиденцию 28 марта, чтобы представить состав нового кабинета. Церемония принятия присяги состоится 2 апреля.

Либерально-консервативная Социал-демократическая партия Монтенегру победила на парламентских выборах 10 марта и получила 80 мест в парламенте. У Потерпевшей поражение Социалистической партии, правившей страной последние восемь лет, 78 мандатов

Большим сюрпризом этих португальских выборов стал прорыв крайне-правых. Партию "Шега" ( "Хватит!")- сейчас в парламенте представляют 50 депутатов против прежних 12.

Луиш Монтенегру, который отвергает любое сближение с крайне правыми и создание с ними правящей коалиции, говорит, что готов возглавить правительство меньшинства.

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