Президент Португалии поручил Монтенегру сформировать правительство

Новый кабинет министров Португалии поручено сформировать Луишу Монтенегро, лидеру коалиции, победившей на выборах. Он отвергает союз с ультраправыми и готов возглавить правительство меньшинства

РЕКЛАМА

Новый кабинет министров Португалии поручено сформировать Луишу Монтенегро, лидеру коалиции, победившей на выборах. Он отвергает союз с ультраправыми и готов возглавить правительство меньшинства

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поручил Луишу Монтенегру, лидеру правой и правоцентристской коалиции, победившей на выборах в законодательные органы, сформировать правительство. Монтенегру заявил, что договорился с президентом вернуться в его резиденцию 28 марта, чтобы представить состав нового кабинета. Церемония принятия присяги состоится 2 апреля.

Либерально-консервативная Социал-демократическая партия Монтенегру победила на парламентских выборах 10 марта и получила 80 мест в парламенте. У Потерпевшей поражение Социалистической партии, правившей страной последние восемь лет, 78 мандатов

Большим сюрпризом этих португальских выборов стал прорыв крайне-правых. Партию "Шега" ( "Хватит!")- сейчас в парламенте представляют 50 депутатов против прежних 12.

Луиш Монтенегру, который отвергает любое сближение с крайне правыми и создание с ними правящей коалиции, говорит, что готов возглавить правительство меньшинства.